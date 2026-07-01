Legitimerad Sjuksköterska - Rotation
Technologist 365 AB / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Technologist 365 AB i Hudiksvall
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade sjuksköterskor för rotationstjänster i Hudiksvall. Uppdraget passar dig som vill bredda din erfarenhet inom flera vårdspecialiteter under hösten 2026.
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Fokus ligger på bred omvårdnad med rotation mellan medicin, hjärta, ortopedi och akutsjukvård.
Tidsperiod: 2026-09-01 – 2026-11-08
Omfattning: Heltid/deltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technologist 365 AB
(org.nr 559217-3321), http://www.healthconnect365.se Arbetsplats
Health Connect 365 AB Jobbnummer
9987894