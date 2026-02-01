Legitimerad psykoterapeut till BUP öppenvårdsmottagning ÖST
2026-02-01
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i NU-sjukvården har idag cirka 150 årsarbetare.
Dessa består av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, sekreterare, dietister, logoped och arbetsterapeuter.
BUP-kliniken inne i ett stort utvecklings- och organisationsarbete för att utveckla verksamheten i relation till patienter och vårdgrannar. Det handlar om tillgänglighet, aktuella riktlinjer och vårdprogram och om hur vi ska organisera BUP-kliniken för att möta förväntningarna så som de ser ut idag.Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad psykoterapeut kommer du att vara en del av vår arbetsgrupp och vårt familjeteam. Du kommer att arbeta med individuella samtal såväl som med familjesystem där fokus inkluderar relationer och samspel. I arbetet ingår barnpsykiatriska bedömningar och psykologiska behandlingar som sker i överensstämmelse med gemensamt framarbetade mallar, stöddokument och riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal och chef och handledning finns inom mottagningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut enligt svenska föreskrifter. Vi förutsätter att du har intresse för barn- och ungdomspsykiatri och att du är strukturerad, tydlig och flexibel samt har en vilja att arbeta och ingå i ett team. Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri samt familjeterapeutisk inriktning.
Vi värdesätter egenskaper som god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vid egenskaper som en god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning
Intervjuer kommer ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
