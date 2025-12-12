Legitimerad psykolog, VUP Öppenvårdsmottagning
2025-12-12
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Chans till psykologtjänst i en kompetent och stabil psykologgrupp!
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vänersborg
Psykiatrimottagningen i Vänersborg är centralt belägen, några få minuters promenad från Vänersborgs tåg- och busstation.
Mottagningen är organiserad i ett flertal team, bland annat allmänpsykiatriskt team, psykosteam, neuropsykiatriskt team och MBT-team och erbjuder bedömning, utredning och behandling på specialistpsykiatrisk nivå. Vi är ett trettiotal medarbetare i yrkeskategorierna psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, skötare, rehabkoordinator samt sekreterare.
Mottagningens målgrupp är personer med bland annat svåra ångest- och depressionstillstånd, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska tillstånd, psykossjukdom och samsjuklighet beroende/psykisk sjukdom. Vi erbjuder ett flertal olika behandlingsmetoder och -modeller så som PDT, KBT och MBT.
Mottagningen har sex psykologtjänster. Flera av de nuvarande psykologerna har arbetat många år på mottagningen. Psykologernas kompetens avseende behandling, bedömning och diagnostisering är starkt efterfrågad och de har en viktig roll i teamen. Samarbetet är gott och vi är måna om att värna de möjligheter till kollegialt stöd som det ger. Tillgång till både extern- och intern handledning i behandlings- och utredningsarbete finns. Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är psykoterapeutiska insatser samt bedömning och utredning (exempelvis neuropsykiatriska utredningar och personlighetsutredningar). Arbetet sker i nära samarbete med övrig teampersonal.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri. MBT-kompetens är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
