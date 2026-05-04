Legitimerad psykolog välkomnas till Bräcke HC
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral / Psykologjobb / Bräcke Visa alla psykologjobb i Bräcke
2026-05-04
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral i Bräcke
, Östersund
eller i hela Sverige
Bräcke hälsocentral ligger strax öster om Östersund med goda pendlingsmöjligheter. Det är en mycket välfungerande hälsocentral med trivsel på hög nivå! Utifrån våra ambitioner om att kunna bedriva vård av högsta kvalité även i glesbygd arbetar vi med personcentrering i fokus för våra patienter och personlig utformning av arbetet för en god arbetsmiljö. Enheten kännetecknas av gott samarbete mellan alla yrkeskategorier. Hälsocentralen är bemannad med läkare i allmänmedicin, distriktssköterskor, undersköterskor, barnmorska och medicinsk sekreterare. Här finns också rehabkoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeuter och den psykosociala mottagningen. Vi bedömer och behandlar även patienter som är listade vid Kälarnes hälsocentral.
Personalen på Bräcke hälsocentral är aktiva i nära vårdsomställningen och vi har en bra samverkan med kommunen som vi gemensamt utvecklar, det gör arbetet lätt och roligt. Om du blir en i vårt team erbjuder vi en flexibel anställning, visst arbete på distans (om det önskas), kompetenta, stabila kollegor ochvariation i arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som psykolog på Bräckes hälsocentral har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi har ett väl fungerade multimodalt team där förutom PSM (psykosociala mottagningen) rehabkoordinator, fysioterapeut och läkare deltar. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. På psykosociala mottagningen jobbar du i nära samarbete med dina kollegor för att kunna diskutera patientärenden, ge kollegialt stöd till varandra och vidareutveckla enheten tillsammans. Regelbunden avstämning med PLA ingår liksom regelbundna träffar med övriga psykologer i primärvården. Vi erbjuder en flexibel och modern arbetsplats där du har ett stort inflytande i hur dina arbetsdagar ser ut och där det är möjligt att delvis jobba på distans.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, är ambitiös och engagerad. Du gillar att arbeta i team, vågar fråga, har ett driv och gillar utveckling. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Norrlandsgatan 19 (visa karta
)
843 31 BRÄCKE Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral Kontakt
Psykolog
Christoph Holterman christoph.holterman@regionjh.se Jobbnummer
9888548