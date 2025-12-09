Legitimerad psykolog till Svea KBT i Linköping
2025-12-09
Vi söker psykologer som vill göra skillnad i människors vardag
Frihet, värme och bredd i en organisation som satsar på både arbetsglädje och behandlingskvalitet.
Vill du arbeta som psykolog på en arbetsplats där du själv styr din arbetsdag, utvecklas i din profession och ingå i ett varmt och stöttande arbetsmiljö? Då kan Svea KBT i Linköping vara rätt för dig. Vi är över 60 psykologer runt om i landet som tillsammans skapar en arbetsmiljö där frihet under ansvar, kollegial utveckling och hög behandlingskvalitet är centralt.
Varför Svea KBT?Svea KBT är en växande privat psykologverksamhet med mottagningar i Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Vi har valt bort byråkrati och skapat en kultur med värme, frihet under ansvar och högt engagemang. Vår verksamhet präglas av kollegial gemenskap, professionellt utvecklingsfokus och en miljö där man stöttar varandra.
Vad vi erbjuder:Flexibilitet och frihet
Du styr själv din arbetstid: tidigt, sent eller mitt på dagen.
Eget behandlingsrum där du arbetar i lugn och ro.
Frihet i metodval och behandlingsupplägg.
Professionell utveckling
Utbildningar varje termin och tillgång till en omfattande utbildningsbank.
Introduktion i IBCT för dig som vill arbeta med par.
Handledning och kollegialt stöd från erfarna psykologer.
Möjlighet att genomföra NPF-utredningar, men inget krav.
En arbetsplats att trivas på
Minimal administration och inga onödiga möten.
Ett team som delar kunskap och växer tillsammans.
Gemensamma kick-offer, AW:s och firanden.
Förmåner
Konkurrenskraftig lön.
Tjänstepension 4,5%.
Friskvårdsbidrag på 5000 SEK/år.
Fem veckors semester, med en extra semesterdag för varje år du stannar hos oss.
Flexibelt arbete där du kan påverka både arbetsdagar och lön.
Möjlighet till 6-timmars arbetsdag.
Arbetsuppgifter
Klinisk behandling för patienter som söker hjälp för psykisk ohälsa, relationsproblem eller personlig utveckling.
Möjlighet att delta i NPF-utredningar.
Eventuell medverkan i projekt, handledning eller utvecklingsarbete.
Att bidra med din kunskap, ditt engagemang och ett professionellt förhållningssätt i varje patientmöte.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog.
Är trygg, självständig och engagerad.
Trivs med att arbeta brett och med olika patientgrupper.
Har ett professionellt och personligt bemötande.
Värdesätter kollegialt samarbete och gemensamt lärande.
Vill du vara med och forma framtidens psykologmottagning? Välkommen med din ansökan till Svea KBT i Linköping! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea kbt AB
(org.nr 559128-9474), https://www.sveakbt.se/ Arbetsplats
Svea KBT & Elly Care Kontakt
Jonathan Andersson jonathan.andersson@sveakbt.se Jobbnummer
9635616