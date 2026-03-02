Legitimerad psykolog till psykiatriska öppenvården
Region Östergötland / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2026-03-02
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter.
Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård samt en akutverksamhet samt våra mobila verksamheter. Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare! Till de allmänpsykiatriska teamen söker vi nu en legitimerad psykolog för tillsvidare anställning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för psykologer och även om dina förmåner hos oss.
Som psykolog i allmänpsykiatriskt team förväntas du tillsammans med teammedlemmar arbeta med psykologiska bedömningar, differentialdiagnostiska utredningar och terapeutiska behandlingar (både individuellt och i grupp). Teamet är multiprofessionellt och består av specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, kurator, arbetsterapeut, rehabkoordinator, och annan medicinsk personal.
Som psykolog på Psykiatriska kliniken är du främst en del av ditt multiprofessionella team, men du ingår också i en professionsgrupp tillsammans med dina psykologkollegor. Psykologgruppen har regelbundna yrkesträffar med möjlighet att driva egna, yrkesspecifika utvecklingsfrågor
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som psykolog inom psykiatri eller närliggande områden. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och är en lagspelare med utpräglad teamkänsla. Du ska även kunna planera, organisera och prioritera ditt eget arbete på ett effektivt sätt. Du tycker att trivsel och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping, Universitetsjukhuset Kontakt
Enhetschef Magnus Niklasson Bekkhus 010-1037390. Jobbnummer
9772635