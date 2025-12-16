Legitimerad psykolog till Psykiatrisk mottagning autism
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen.
Psykiatrisk mottagning autism är en nyöppnad mottagning med uppdrag att bedriva psykiatrisk behandling för personer med autism och psykisk ohälsa.
Mottagningen är centralt belägen på Första långgatan i Göteborg.
På Psykiatrisk mottagning autism arbetar psykologer, läkare, sjuksköterska, kuratorer och arbetsterapeut tillsammans i team för att bidra till att förbättra livskvaliteten för våra patienter.
Mottagningen letar nu efter ytterligare en legitimerad psykolog med erfarenhet av att bedrivit psykologiskt behandlingsarbete mot patientgruppen och intresse för att utveckla dessa erfarenheter vidare.
I rollen som psykolog kommer du att:
Arbeta med psykologisk bedömning och behandling av patienter med autism och psykiatrisk samsjuklighet.
Tillsammans med kollegor ta initiativ för att utveckla och implementera effektiva behandlingsmodeller.
Bygga starka relationer med patienter och deras nätverk.
Delta i tvärprofessionellt samarbete för att säkerställa en helhetssyn på patienternas behov.
Arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet för att upprätthålla hög standard i vården.
Vi söker dig som har relevant erfarenhet av arbete med patientgruppen. Har du även relevant vidareutbildning är det en fördel. Då mottagningen är nyöppnad pågår en hel del utvecklingsarbete, intresse och/eller erfarenhet av att arbeta med att utveckla vårdprocesser är därför kvaliteter som eftersöks. Mottagningen bedriver även aktiv forskning, är du intresserad av, eller har erfarenhet av forskning är det ytterligare plus.Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad psykolog på Psykiatrisk mottagning autism kommer du att spela en viktig roll i att bedriva och utveckla behandlingar för våra patienter. Ditt arbete kommer att innebära att:
Genomföra psykologiska bedömningar för att identifiera behov och resurser hos våra patienter.
Utveckla och implementera skräddarsydda behandlingsplaner baserade på evidens och bästa praxis.
Arbeta nära tillsammans med ett tvärprofessionellt team för att säkerställa en helhetssyn i behandlingen av våra patienters psykiatriska samsjuklighet.
Arbeta med psykoterapi enskilt och i gruppKvalifikationer
Legitimerad psykolog med relevant erfarenhet av patientgruppen
Förmåga till självständigt arbete och initiativtagande
Flexibel och anpassningsbar i bemötande av patienter och kollegor.
Stark samarbetsförmåga för att kunna arbeta effektivt i team
Lojal mot verksamhetens mål och värderingar
Tydlig kommunikation och strategiskt tankesätt i arbetsmetoder
Intresse för evidensbaserat arbete i syfte att säkerställa kvaliteten i det psykologiska arbetet
Kreativitet i problemlösning och i utformningen av individuella behandlingsplanerAnställningsvillkor
Vi erbjuder nu en möjlighet för ytterligare en legitimerad psykolog att ansluta sig till vår mottagning. Vi värdesätter kompetens inom autismområdet och ser fram emot att du använder din erfarenhet för att bidra till vår verksamhet. Om du är legitimerad psykolog som tillsammans med oss vill göra skillnad i livet för personer med autism och psykiatrisk samsjuklighet, är du välkommen att inkomma med en ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
