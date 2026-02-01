Legitimerad psykolog till Mottagning Trafikmedicin
Vill du använda din psykologiska kompetens i ett arbete som gör verklig skillnad för både individ och samhälle? Vi söker nu en psykolog till vår trafikmedicinska mottagning, där du får en central roll i att bedöma medicinska förutsättningar för körkortsinnehav och bidra med din expertis i viktiga utredningar.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en trivsam arbetsplats med god sammanhållning
en individuellt anpassad introduktion utefter dig och dina tidigare erfarenheter
möjlighet att självständigt planera ditt arbete.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner som vi erbjuder.
Om tjänsten
På Mottagning Trafikmedicin utreds de medicinska förutsättningarna för körkortsinnehav för personer med skilda diagnoser (exempelvis kognitiv sjukdom, stroke, MS, Parkinsons sjukdom). Patienternas ålder varierar mellan 20 och 98 år. Du kommer att ingå i en liten, men högproduktiv personalgrupp bestående av läkare, psykologer, arbetsterapeuter, undersköterskor och administrativ personal.
Du kommer att genomföra neuropsykologiska utredningar och redovisa dessa i form av skriftliga utlåtanden och intyg samt delta i multidisciplinära konferenser.
Som psykolog vid Mottagning Trafikmedicin kommer du ha en viktig roll vid de utredningar som enheten genomför. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier för att säkerställa att patientens förutsättningar för körkortsinnehav bedöms på bästa sätt.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för neuropsykologi och körkorts- och mobilitetsfrågor utifrån ett individ- och samhällsperspektiv
trivs med att arbeta tillsammans med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
tar ansvar för det egna arbetet. Du strukturerar självständigt ditt angreppssätt samt driver dina processer vidare och säkerställer att saker blir gjorda
gör korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
har god förståelse när det kommer till komplicerade språkliga underlag, i både tal och skrift. Du har även förmåga att skriva och producera underlag på samma höga nivå.
Leg psykolog med behörighet att verka inom svensk sjuk- och hälsovård
Erfarenhet av arbete med trafikmedicinska utredningar
Meriterande:
Kunskap om användning av simulatortestning med avseende på kognitiva funktioner och körkortsinnehav
Påbyggnadskurser i neuropsykologi, specialist- eller genomförd forskarutbildning
B-körkort
Kunskaper i andra språk.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
