Legitimerad psykolog till Habiliteringen
Region Sörmland / Psykologjobb / Nyköping Visa alla psykologjobb i Nyköping
2026-06-26
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Habiliteringsmottagning, NyköpingPubliceringsdatum2026-06-26Om företaget
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, flerfunktionshinder, traumatiska hjärnskador. Habiliteringsmottagningen i Nyköping finns på Vårdcentralen Ekensberg. Vi arbetar i multiprofessionella team uppdelade i barn- och ungdoms samt vuxenteam.
Vi söker nu psykolog till barnteamen i Nyköping.
Vi arbetar utifrån tillämpad beteendeanalys (TBA). Du får kontinuerlig extern professionshandledning samt breddutbildning och handledning inom TBA. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att våra psykologer gör specialistutbildning. Inom regionen finns såväl PTP- som STP-studierektor till stöd för psykologers karriärutveckling.
Vi träffas på länsövergripande yrkesträffar för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor.
Verksamheten är positiv till metodutveckling och medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling.Arbetsuppgifter
Neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning huvudsakligen med frågeställning autism. Utredning av intellektuell funktionsnedsättning.
Som psykolog har du en roll i patient- och anhörigutbildningar och gruppaktiviteter. Psykoedukation till patienter och nätverk ingår i uppdraget. Behandling sker genom tillämpad beteendeanalys. Information och rådgivning till nätverk och personal kring patienter, kunskapsöverföring rörande olika diagnoser och funktionsnedsättningar till andra verksamheter ingår också.
Du arbetar tillsammans med specialpedagog, logoped, arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska samt medicinsk sekreterare med placering i mottagningens barnteam.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med kunskap och intresse för neuropsykologi och neuropsykiatri. Utredningserfarenhet samt erfarenhet att ansvara för gruppverksamhet är meriterande. Erfarenhet av arbete med habiliteringens målgrupper liksom intresse för metodutveckling är önskvärt. Förmåga att arbeta i grupp såväl som förmåga att arbeta självständigt krävs. Körkort B är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef habiliteringsmottagningen Nyköping, Malin Palmér Andersson, 0155-24 71 02.
Yrkessamordnare, Maria Schirren, 016-10 31 63.
Facklig företrädare, Leonore Modee, 016-10 35 33.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på habiliteringsverksamheten!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-08
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9980775