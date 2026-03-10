Legitimerad psykolog till BUP Skärholmen
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP Skärholmen söker en legitimerad psykolog som tillsammans med övriga medarbetare inom enheten arbetar för att ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande.
BUP Skärholmen är en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning med upptagningsområde Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Skärholmen och norra Botkyrka. Vi finns i trevliga lokaler i Skärholmens galleria. Vårt uppdrag är att bedöma och behandla barn och ungdomar, 0-17 år med medelsvåra till svåra barnpsykiatriska tillstånd.
Hos oss på BUP Skärholmen befinner du dig i ett sammanhang med bred och specialiserad kompetens. Vi är en personalgrupp på drygt 45 anställda, bestående av specialistläkare, ST-läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Vi har även samverkanskurator som stöttar kring samarbetet med andra aktörer, exempelvis habilitering, socialtjänst och skola. Vi arbetar för att psykologerna på vår arbetsplats i huvudsak ska arbeta med det psykologer är utbildade till.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är barn- och ungdomspsykiatriskt arbete i öppenvård i form av primärt barnpsykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling. Det kan även förekomma neuropsykiatriska utredningar.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Det är meriterande om du har erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som utgår ifrån barnets bästa i alla delar av arbetet och att du har god förmåga att kommunicera och interagera med barn och föräldrar. Det är en fördel om du är en person som har god förmåga att strukturera ditt arbete och som tycker om att samarbeta med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 100%. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Skärholmen är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
