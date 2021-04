Legitimerad psykolog - vi välkomnar dig till Lundströmmottagning - Västra Götalandsregionen - Psykologjobb i Alingsås

Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Alingsås2021-04-14Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om vår verksamhetLundströmmottagningens uppdrag innefattar bedömning, utredning och diagnostik samt psykosocialt stöd och uppföljning för personer med könsdysfori inför och under uppstart av eventuell könsbekräftande behandling.Mottagningen är en regional verksamhet för personer med könsdysfori och är organiserad under Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mottagningen startade 2007.Enheten tar sedan 2016 emot både barn och vuxna. Mottagningen består i nuläget av cirka 20 personer inom professionerna läkare, socionom, psykolog, koordinator, sekreterare och vårdenhetschef. Arbetet sker i tre åldersrelaterade team: Barn/ungdomsteam 0-16 år, ungdomsteam 17-20 och vuxenteamet 21 år och äldre.Denna typ av utredningar sker vid i huvudsak sex motsvarande enheter runt om i landet. Inom något år kommer verksamheten att bedrivas som Nationell Högspecialiserad Vård och då koncentreras till tre enheter. Varav en kommer att vara i Göteborg.Vi har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med övriga specialister som är involverade i könsdysforivården på Sahlgrenska universitetssjukhuset såsom endokrin, gynekologi, reproduktionsmedicin, logopedi och plastikkirurgi. Under utredningsperioden samarbetar de olika professionerna inom teamen i både utredning och stöd utifrån patientens behov. Vi arbetar också med att ge information och stöd till vårdnadshavare/närstående.Då en av våra psykologer slutar söker vi en legitimerad psykolog till ungdomsteamet som arbetar med personer mellan cirka 17-25 år.I det dagliga arbetet ingår att utföra utredningar med frågeställningar kring könsidentitet/könsdysfori/transsexualism. Utredningarna baseras på samtal, men kompletteras vid behov med neuropsykologisk testning, mognadsbedömning och/eller personlighetstestning.Flextid tillämpas och det finns möjlighet att arbeta viss tid hemifrån om önskemål finns. Arbetsplatsen är idag belägen i Alingsås men kommer att flyttas till Göteborg när lämpliga lokaler finns tillgängliga.Till arbetsuppgifterna hör även:- Att arbeta i team tillsammans med läkare och kurator.- Att genom samtal ge stöd och möjlighet för individen att utforska sin könsidentitet.- Att samverka med vårdgrannar kring enskilda ärenden.Du kommer också utgöra en viktig del i det teampsykiatriska arbetet på mottagningen och där bidra med din psykologiska kunskap tillsammans med övriga psykologer.Könsdysforivården är ett relativt nytt fält som är under snabb utveckling med stort behov av forskning. Du har därför stor möjlighet att inom området delta i utvecklingen av ny kunskap. En del i detta arbete är att aktivt delta i insamlingen av data till Könsdysforiregistret.Om dig och dina kvalifikationerDu som söker ska vara legitimerad psykolog. Du ska ha god kommunikativ förmåga och med lätthet kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att du känner dig bekväm med att tala inför grupper. Stor fördel om du har erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Meriterande är erfarenhet av arbete med könsidentitetsfrågor och kompetens inom området sexologi och genusteori, samt intresse av att hålla sig uppdaterad inom dessa områden.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Egenskaper som samarbetsförmåga, självständighet och en god empatisk förmåga värderas högt.Kontroll sker i brotts- och misstankeregistret inför en eventuell anställning.Vi ser fram emot din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.2021-04-14Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-05VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5689552