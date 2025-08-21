Legitimerad lärare psykologi vuxenutbildning
Astar AB Avesta / Gymnasielärarjobb / Avesta Visa alla gymnasielärarjobb i Avesta
2025-08-21
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB Avesta i Avesta
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som distanslärare kommer du att undervisa och hantera dina elever via digitala plattformar och google classroom. Du kommer att engagera och följa dina elever under kursen och ansvara för att de får den undervisning och stöd som de behöver. Visst material finns men du ska vara beredd att skapa ditt klassrum och mycket av ditt material själv, i linje med ämnesplaner och skolverkets krav.
Tjänsten går att utföra från annan ort än Avesta.
Vi söker dig som är
legitimerad lärare i psykolog
tidigare erfarenhet av distansstudier
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Astar AB Avesta Jobbnummer
9470148