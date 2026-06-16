Legitimerad lärare i tyska
Landskrona kommun / Grundskollärarjobb / Landskrona Visa alla grundskollärarjobb i Landskrona
2026-06-16
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Västervångskolan är Landskronas största grundskola med ca 760 elever. Skolan ligger i de nordvästra delarna av staden och vi har ett stort upptagningsområde som gör att vi har ett varierat elevunderlag. Att skapa förutsättningar för våra elever att bli redo för nästa steg i livet och att tro på sin egen förmåga är vårt viktigaste uppdrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vill du inspirera elever att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga?
Som språklärare får du möjlighet att skapa undervisning som väcker intresse och gör att eleverna känner sig trygga i att använda språket. Du blir en viktig person i deras utveckling och hjälper dem att hitta glädjen i att utveckla sina språkkunskaper. Genom goda relationer och ett nära samarbete med kollegor bidrar du till en positiv och stödjande lärmiljö där eleverna får utrymme att växa.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande styrdokument.
• Utveckla elevers språkliga förmågor genom varierade arbetssätt och metoder.
• Bedöma, dokumentera och ge återkoppling på elevers kunskapsutveckling.
• Anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov.
• Skapa en trygg, inkluderande och språkutvecklande lärmiljö.
• Samarbeta med kollegor i arbetslag och delta i skolans utvecklingsarbete.
Vårt erbjudande:
Hos oss blir du en viktig del av en skola där trygghet, utveckling och språklig nyfikenhet står i centrum. Som språklärare får du möjlighet att skapa engagerande undervisning, arbeta nära kollegor och vara med och driva skolans utveckling framåt. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö där du både får bidra och växa i din profession.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och arbetar målmedvetet med god planeringsförmåga. Du ser till att slutföra dina arbetsuppgifter och håller hög kvalitet även när tempot är högt. Som person tar du initiativ i sociala sammanhang och bygger lätt goda relationer med både elever och kollegor. Du är samarbetsorienterad, prestigelös och hittar lösningar som för arbetet framåt. Dessutom är du stabil, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och behåller ett positivt och professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer.
Krav för tjänsten:
• Lärarlegitimation med behörighet i tyska.
• Aktuell kunskap om styrdokument, såsom läroplan, kursplaner och bedömningskriterier.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som lärare
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-12 .
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330727". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Exercisgatan 60 (visa karta
)
261 39 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Västervångskolan Kontakt
Bitr rektor
Cecilia Thorsell Paravac cecilia.thorsellparavac@landskrona.se 0418-474151 Jobbnummer
9966911