Legitimerad lärare i svenska/svenska som andraspråk Hedemora Borlänge
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
EnRival Utbildning startar en ny utbildning i Borlänge!
Vi söker en engagerad och skicklig lärare i svenska eller svenska som andraspråk som vill undervisa vuxenstuderande i svenska.
EnRival driver små personalintensiva skolenheter med fokus på kvalitet, engagemang och samarbete. Huvudfokus är vuxenutbildning inom vård och omsorg, men vi erbjuder även utbildning i handel och service samt YH-utbildning inom logistik och service.
Ditt uppdrag
Som lärare i svenska/SVA ansvarar du för undervisning, bedömning och betygsättning i svenska och svenska som andraspråk (SVE1 eller SVA1).
I tjänsten ingår bland annat att planera och genomföra platsbunden undervisning. Du bedömer elevprestationer enligt Skolverkets kursplaner för Komvux, och sätter betyg i enlighet med din legitimation.
Du arbetar mycket nära och samarbetar med vårdlärare, pedagoger, SYV och övrig personal. Några elever kommer ha behov av ett språkstödjande arbetssätt i utbildningen, och det är här din expertis blir extra viktig.
Vi vill att du bygger en språkutvecklande lärmiljö som gynnar alla våra elever. Skapar dynamik, väcker intresse, beskriver och förklarar - allt som gör ämnet svenska roligt.
Undervisningen bedrivs på plats, på heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Din kompetens och bakgrund
Obligatoriska krav:
• lärarlegitimation med ämnesinriktning svenska eller svenska som andraspråk
• god kännedom om Skolverkets kursplaner för Komvux
Meriterande:
• erfarenhet av vuxenutbildning
• erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt inom yrkesutbildning (yrkessvenska)
Dokumentation
Arbetet innebär dokumentation mot uppdragsgivare och elev.
God digital kompetens krävs - vi använder flera digitala verktyg, och undervisningsmaterial finns såväl digitalt på It'sLearning som i tryckt form.
Din personlighet
Vi söker dig som:
• brinner för språk, pedagogik och människors utveckling - du gör det roligt att lära sig saker, oavsett ämne.
• har ett positivt och lösningsorienterat och tydligt arbetssätt
• tycker om att samarbeta och bidra till en god stämning i arbetslaget
Du trivs både med eget ansvar (fokus svenska) och med arbete nära andra yrkesroller.
Anställningsform
• Heltid eller deltid
• Tillsvidare eller enligt överenskommelse
• Provanställning tillämpas om du inte övertygar oss om motsatsen
• Tillträde i juni
Välkommen med CV och personligt brev via vår e-rekrytering.
Observera att lärarlegitimation och fokus svenska är obligatoriska ska-krav. Bifoga legitimation i ansökan.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Kontaktperson för detta jobb
Torsten Jönsson, upphandlingschef, torsten@enrival.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
