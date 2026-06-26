Legitimerad lärare i spanska åk 6-9 JKC
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Karlskrona Visa alla grundskollärarjobb i Karlskrona
2026-06-26
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Jämjö kunskaps centrum är en F-9 skola i naturskön miljö i Jämjö. På skolan går ca 640 elever varav 300 på högstadiet. Arbetet på JKC utgår från ett nära samarbete mellan all personal i våra olika professioner för att ha en helhetssyn på eleverna och stötta dem i deras utveckling.
Våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att skapa en så god och trygg lärmiljö som möjligt. Våra elever utvecklas fint under skoltiden och möter engagerade medarbetare som vill det bästa för alla elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad varje dag och vara en del av ett engagerat team? Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i spanska för årskurs 6 till 9!
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en skola där trygghet, studiero och goda relationer står i centrum. Vi letar efter dig som är lyhörd, flexibel och har en stark samarbetsförmåga. Du arbetar målinriktat utifrån de nationella styrdokumenten och anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar.
Som lärare har du en central uppgift i att utveckla undervisningen genom att använda varierade arbetssätt. Du förväntas integrera digitala verktyg som en naturlig del av din undervisning för att skapa en modern och engagerande lärmiljö. En viktig del av ditt arbete är att etablera en trygg och god studiemiljö i klassrummet, där eleverna känner sig säkra och motiverade att lära. Du kommer också att arbeta aktivt med att bygga starka professionella relationer med elever, vårdnadshavare, samt med dina kollegor, för att främja en positiv och samarbetsinriktad atmosfär på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet i spanska för åk 6 till 9
• Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och skapar trygghet och struktur
• Planerar undervisning som är varierad, tydlig och elevnära
• Trivs med att arbeta i team och ser styrkan i gemensamma mål
• Är kommunikativ, tydlig och bra på att skapa och vårda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Har ett professionellt förhållningssätt och en vilja att ständigt utvecklas i din roll
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss är du inte ensam du blir en del av ett kollegium där samarbete, delaktighet och kunskapsutbyte är en självklarhet.
Låter det som du?
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Anställning kan komma attske under rekryteringsprocessen.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
)
371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anita Majava anita.majava@karlskrona.se 0455304011 Jobbnummer
9980039