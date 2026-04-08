Legitimerad lärare i SO 7-9 sökes
2026-04-08
Algebraskolan är en fristående F-9 skola med en profil inom matematik och arabiska. Vårt elevnära arbetssätt, där vi lägger stor vikt vid varje elevs individuella utveckling, gör att vi kan skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Vi tror på att varje elev har unika förmågor och arbetar hårt för att de ska nå sin fulla potential.
Vi söker nu en legitimerad lärare i SO-ämnen för årskurserna 7-9 med behörighet i minst tre av ämnena. Start i augusti 2026. Du kommer att ingå i ett dedikerat och kompetent arbetslag där samarbete och pedagogisk utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i SO-ämnen för årskurserna 7-9.
Utveckla undervisningen i linje med skolans mål och styrdokument, samt anpassa den efter varje elevs behov och förutsättningar.
Bidra aktivt till att skapa en trygg och motiverande lärandemiljö där varje elev känner sig sedd och hörd.
Samarbeta nära med kollegor, specialpedagog och skolledning för att säkerställa elevernas utveckling.
Delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete och bidra till att stärka skolans pedagogiska profil.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO-ämnen.
Erfarenhet av undervisning i årskurs 7-9 är meriterande.
God förmåga att arbeta självständigt och i grupp, med ett lösningsorienterat och inkluderande arbetssätt.
Du är självsäker i ditt ledarskap, där du värdesätter elevinflytande och använder en positiv och tydlig kommunikation i klassrummet.
Vi erbjuder:
En utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka och vara delaktig i skolans utveckling.
Kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
En möjlighet att vara en del av en skola med en tydlig profil och ett stort engagemang för elevernas utveckling.
Är du driven, engagerad och brinner för att skapa en trygg och stimulerande inlärningsmiljö? Vill du vara en del av ett dynamiskt och kreativt team där elevens bästa alltid står i centrum? Då är du välkommen att skicka in din ansökan till oss på Algebraskolan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: rekrytering@algebrautbildning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Algebrautbildning Fören
423 55 TORSLANDA
