Legitimerad lärare i kemi, fysik & teknik
Vallentuna Friskola AB / Grundskollärarjobb / Vallentuna Visa alla grundskollärarjobb i Vallentuna
2026-03-05
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna Friskola AB i Vallentuna
Om Vallentuna Friskola
Vallentuna Friskola är en fristående 6-9 skola som startades 2002 och har idag ca 250 elever och drygt 30 st anställda.
På Vallentuna Friskola har vi höga förväntningar på våra elever. Våra välutbildade och erfarna lärare arbetar för att ge eleverna utbildning av hög kvalitet i en trygg studiemiljö. Vårt gemensamma mål är att alla elever på Vallentuna Friskola tillägnar sig goda kunskaper, känner sig trygga och utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi värdesätter högt goda relationer med eleverna, samarbete med vårdnadshavare och arbetar engagerat för att varje elev ska nå så långt det är möjligt.
Vallentuna Friskola erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats där vi gemensamt bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Sedan läsåret 21/22 arbetar vi med Olweus-programmet som består av en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga. Utöver trygghet jobbar vi även strukturerat och gemensamt med studiero.
Vi arbetar i skolplattformen Schoolsoft och varje ämne skapar planeringar och uppgifter i Google Classroom. Alla elever har en egen Chromebook.
Vallentuna Friskola finns på Lars Hårds Väg 20B, med bl.a. stora, rymliga klassrum, samlade specialsalar och en fantastisk skolgård med närhet till skog med motionsspår.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi söker nu en kompetent och engagerad lärare för en tillsvidareanställning med undervisning i framför allt kemi för åk 7-9 men även fysik och teknik kan bli aktuellt. Delat mentorsskap för en klass ingår.
Tillträde inför läsåret 26/27.
Vi söker dig som brinner för att undervisa och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en tydlig ledare i klassrummet, är trygg i dig själv, har en positiv livssyn och har höga förväntningar på eleverna. Din undervisning är varierad, strukturerad och du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt bedömning och betygssättning. För att eleverna ska nå så långt det är möjligt använder du dig av ett formativt arbetssätt, är flexibel, lösningsorienterad både på grupp- och individnivå samt ser möjligheter i varje situation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start 10 augusti.
Vi har kollektivavtal i Almega. Individuell lönesättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarlegitimation och är behörig att undervisa i ämnena kemi, fysik och teknik. Erfarenhet av arbete inom skola, bedömning och betygssättning är meriterande och behörighet i kemi är prioriterat.Så ansöker du
Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till jobb@vallentunafriskola.se
.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi undanber oss all kontakt från personal- och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: jobb@vallentunafriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Friskola AB
(org.nr 556573-6187)
Lars Hårds väg 20B (visa karta
)
186 41 VALLENTUNA Kontakt
Rektor
Camilla Stahre camilla.stahre@vallentunafriskola.se 0738245414 Jobbnummer
9779338