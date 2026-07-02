Legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap
Vesterhavet AB / Grundskollärarjobb / Falkenberg Visa alla grundskollärarjobb i Falkenberg
2026-07-02
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Vesterhavsskolan är en grundskola i Falkenberg med ca 630 elever i årskurserna F-9.
Vesterhavsskolan söker dig som är behörig och legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap. Du skall vara en engagerande ledare som har förväntningar på dina elever, likaså en medarbetare som är intresserad av att vara delaktig i skapandet av en riktigt bra utbildning och skola. Där planering, genomförande och bedömning/ utvärdering är våra bärande element.
Vi vill att det pedagogiska kvalitetsarbetet skall ha sin utgångspunkt i lärprocessen, d v s själva utbildningen.
Vi tror att alla elever kan och vill lära och att vägen till kunskap till stor del går genom klassrummet. Vi tror också att läraren är den viktigaste faktorn för att eleven skall nå framgång i skolarbetet.
Vi söker medarbetare med start inför läsåret 26/27 eller enligt överenskommelse. Tjänstens omfattning är 80 %.
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan dess att ansökningstiden är slut.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Om du tycker att detta verkar intressant ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: ansokan@vesterhavsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare, hemkunskap". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vesterhavet AB
(org.nr 556787-0398), http://www.vesterhavsskolan.se
ELVÄGEN 4 (visa karta
)
311 40 FALKENBERG Arbetsplats
Vesterhavet AB Kontakt
HR, personalansvarig
Rebecca Jansson r.jansson@vesterhavsskolan.se Jobbnummer
9988263