Legitimerad lärare i Engelska för årskurs 7-9
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Österåker Visa alla grundskollärarjobb i Österåker
2025-09-30
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/legitimerad-larare-i-engelska-for-arskurs-7-9.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Legitimerad lärare i Engelska för årskurs 7-9
Ditt nya jobb
IES Österåker är nystartad skola för årskurserna F-9. Skolan ligger i Åkersberga med goda kommunikationer till centrala Stockholm. Nu söker vi dig som är legitimerad lärare för årskurserna 7-9 i engelska med start i augusti 2025.
Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal.
En del av våra elevers framgång beror på att vi har ett förtroende för deras förmåga att lära och är övertygade om att varje elev kan nå sin bästa potential genom att ha tydliga och höga akademiska krav. Vi arbetar även målmedvetet för att samtliga elever skall bli ansvarstagande medmänniskor med hög ambition och ha självförtroende att använda sin begåvning.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor. Du besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö i klassrummet där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil bidrar till dina elevers framgång.
Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och kan, i samarbete med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger, arbeta inkluderande med de elever som har särskilda behov. För oss är fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare ett måste och du ser det som en naturlig del av din undervisning. I denna feedback ger du information om både framsteg och områden för utveckling och förbättring.
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet för åk 7-9 i engelska och som vill undervisa elever i en internationell arbetsmiljö. Undervisningen sker på svenska och engelska. Även arbetsspråket kollegor emellan sker på svenska och engelska.
Tjänsten är ca 50% och kan komma att utökas.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut.
För att söka behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9532195