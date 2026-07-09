Legitimerad lärare i åk 1 till Hagsätraskolan
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-07-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Hagsätraskolan skall varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi den absolut bästa personalen. Du har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Du har förmågan att fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande och ta ansvar för relevant egen kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. Du ska utöver detta tro på att tillitsfulla relationer är nyckeln till en positiv utveckling hos de elever du möter.
Hagsätraskolan är en F-9 skola med ca 650 elever och vi är en skola som växt under flertalet år. Tillsammans i våra engagerade arbetslag arbetar vi för att utveckla verksamheten. Vi lägger ett stort fokus på att tillgängliggöra undervisningen för alla eftersom vi vet att det gynnar alla våra elevers kunskapsutveckling. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och tar tillsammans ansvar för att utveckla alla våra elevers förmågor och kompetenser.
Vi tror på ett elevnära ledarskap där förmågan att bygga förtroendefulla relationer är grunden för den utveckling vi vill se i organisationen.
Din roll
Till vår skola söker vi nu en legitimerad lärare i årskurs 1.
Som klasslärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån läroplanen. Du undervisar i de ämnen som ingår i årskurs 1 och arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö för eleverna. I uppdraget ingår mentorskap och ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa för att stödja varje elevs lärande och utveckling. Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Du har aktuell erfarenhet av undervisning i årskurs 1-3.
Du arbetar systematiskt med planering, uppföljning, bedömning och utveckling av undervisningen.
Du har god förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.
Du har god förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, läroplan, värdegrund samt arbetet med bedömning och dokumentation.
Du har ett genuint intresse för elevers lärande och utveckling samt bidrar aktivt till skolans pedagogiska utveckling.
Du har god samarbetsförmåga och ser värdet av att arbeta tillsammans med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Glanshammarsgatan 11-15 (visa karta
)
124 70 BANDHAGEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Hagsätraskolan Kontakt
Pernilla Hagmyr pernilla.hagmyr@edu.stockholm.se Jobbnummer
9998156