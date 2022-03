Legitimerad lärare F-3

Grästorps kommun / Grundskolelärarjobb / Grästorp

2022-03-29



Lärare i världsklass sökes av blivande världsmedborgareBildningsverksamheten i Grästorps kommun satsar på framtiden och välkomnar dig som tillsammans med oss vill vara bäst på att bli bättre! Genom 5.0 ställer vi om till en plats där vi hela tiden vågar utmana oss själva och ständigt söker det bästa i varandra. Allt vi gör är för våra barn och elever - Vi skapar världsmedborgare!I rollen som lärare F-3 är du en genuin lagspelare med uppdraget i fokus och med stort engagemang och driv. Något som tydligt märks i din förmåga att hitta lösningar i både små och stora frågor. Du vill göra skillnad och älskar att utmana!Som lärare på Lunneviskolan har du din bastillhörighet under skoldagen i ett av våra årskursteam och arbetar tillsammans med teamets övriga lärare, lärare i fritidshem, elevkoordinator och övrig personal som tillsammans tar sina uppdrag i ett helhetsperspektiv på skolan. Du har kreativitet, ett öppet mindset och Du har ett främjande och styrkebaserat förhållningssätt och synsätt. På vår skola är kollegialt lärande, dialog och delande en grund för kvalitetsarbete.Vi söker dig som är legitimerad lärare F-3. Om du är nyutbildad så får du mentorshandledning under ditt första yrkesår hos oss.Stor vikt kommer läggas på personliglämplighet. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.Delar du våra tankar kring Grästorp 5.0 och är nyfiken på att ta dig an vårt tankesätt? Skapar Grästorp 5.0 en känsla av glädje, inspiration och energi i dig som är för stark för att motstå? Får du en wow-känsla av tanken att skapa framtida världsmedborgare och veta mer om oss?Då är det du som är vår perfect match! Välkommen till Grästorp 5.0!Om Grästorps kommunGrästorp ligger mitt i Västra Götaland, vackert beläget söder om Vänern. Här bor 5700 invånare, och vi är ungefär 500 medledare som arbetar tillsammans i Grästorps kommun. I vår organisation har vi gjort tydliga val, där vi väljer att välkomna förändring och ta tillvara på möjligheterna - vi tror på en ljus framtid! Vårt DNA utgörs av fem, noga utvalda principer som vi lever och arbetar efter varje dag för att framtidssäkra vår välfärd: vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - Grästorp 5.0.2022-03-29För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2022-08-15 TillsvidareanställningFerietjänst med månadslönSista dag att ansöka är 2022-04-17Grästorps kommun6483386