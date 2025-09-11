Legitimerad läkare vikariat till Hässelby vårdcentral
2025-09-11
Vi söker dig som har intresse för allmänmedicin, tycker om att jobba i en mångkulturell miljö och gillar att arbeta på en dynamisk arbetsplats.
Hässelby vårdcentral tar studenter från olika professioner, vi handleder läkarstudenter från termin 9 och termin 11. Vi drivs i Regionens regi. Vårt mål är att erbjuda en god kvalitativ vården och hög patientsäkerhet samt att vi arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö.
Vår vårdcentral har cirka 17 000 listade patienter, vi finns utmed gröna linjen och ligger vid tunnelbanestationen Hässelby gård.
Vi har hemsjukvård, BVC, psykosocialt team och flera sjuksköterskemottagningar för patienter med diabetes, hypertoni, waranbehandling, astma/KOL, demens.
Vårt läkarteam består av cirka 20 läkare, allmänspecialister, ST-läkare AT-läkare, BT-läkare (integrerad & eller program BT) samt vik leg. läkare. Du kan läsa mer om oss på Hässelby vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Sedvanliga arbetsuppgifter för läkare vid en vårdcentral.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med minst ett års erfarenhet av arbete i svensk sjukvård. Intresse för och erfarenhet av primärvård är en merit. Schemalagd planerad handledning ingår med en timme/vecka. Ett krav är goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Anställningsform:
Vikariatsanställning sex månader. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag kl: 08.00 - 16.30. Tillträde efter överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi utgår från att du besitter ett professionellt bemötande av både patienter och arbetskamrater. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig och att du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, där vi premierar god samarbetsförmåga, gott omdöme, att kunna arbeta under stress samt att du med din personlighet bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
