Legitimerad läkare till Vårdcentralen Skäggetorp
2025-11-01
Vi söker nu en legitimerad läkare som vill vara del av vår meningsfulla vardag och som vill utveckla vården vi erbjuder våra patienter.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, vaccinationskliniken, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Vårdcentralen är centralt belägen i Skäggetorp i trevliga och funktionella lokaler. De cirka 9 000 patienter som är listade på vårdcentralen har till stor del en mångkulturell bakgrund och där får patientens möte och relation med vården en särskilt stor betydelse.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi hoppas att du blir intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som läkare hos oss kommer du erhålla regelbunden, schemalagd, handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra kollegor. Du deltar i arbetsplatsens veckovisa läkarmöten och andra mötesforum. Som stöd i arbetet och för handledning utöver din schemalagda handledningstid finns en specialist i allmänmedicin som frågedoktor till ditt förfogande. Introduktionen kommer att anpassas efter dina behov.
Arbetsgrupp
På vårdcentralen arbetar idag cirka 40 medarbetare inom olika professioner. Det finns även en utbildningsmottagning för läkare utbildade i andra länder.
Om dig
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Anställningen är ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Vårdcentralen Skäggetorp Kontakt
Verksamhetschef Katarina Yngve katarina.yngve@regionostergotland.se 010-1033744 Jobbnummer
9584250