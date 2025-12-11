Legitimerad läkare till Vårdcentralen Nygatan
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2025-12-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Du är välkommen att arbeta hos oss på Vårdcentralen Nygatan i ett team där vi klarar av primärvårdsuppdraget men samtidigt är med och utvecklar framtidens primärvård.
Är du vår nästa specialist i allmänmedicin? Vi söker en legitimerad läkare där du har möjlighet att kvalificera dig för en kommande ST-tjänst. Du kommer att arbeta i ett akutflöde och ha en egen avgränsad patientlista. Vi erbjuder också enskild handledning och andra förutsättningar vilket berättigar till att du kan tillgodoräkna dig tiden i en kommande ST-utbildning till specialist i allmänmedicin. Är du nyfiken på arbete inom allmänmedicin och vill arbeta i en region som satsar på att utveckla primärvården? Då ska du söka till oss!
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med god stämning, bra laganda, där vi hjälps åt med patienten i centrum. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt där du kommer vara en viktig del.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, 4 jourcentraler.
Vårdcentralen Nygatan har cirka 10 800 listade patienter och ligger i centralt i Linköping. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet som består av allt från akutsjukvård och planeradmottagningsarbete, från BVC till äldre. Vi arbetar ofta i team med distriktssköterskor, psykologer, dietist, rehab koordinator, vårdadministratörer och BVC sköterskor.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Du kommer arbeta mycket i akutflödet och dessutom ha en egen avgränsad patientlista, men med regelbunden handledning och alltid tillgängligt bakjoursstöd för akuta frågor. Vi förespråkar också och vill utveckla nära samarbete med andra arbetsgrupper.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi hoppas att du blir intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som underläkare/legitimerad läkare hos oss kommer du erhålla regelbunden handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra läkare. Tillsammans utformar vi en introduktion utifrån dina behov. Handledning kommer att ske av en specialist i allmänmedicin vilket innebär att du vid en eventuell utbildning till specialist i allmänmedicin kan tillgodoräkna dig tjänstgöringstiden.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 42 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat.
På vårdcentralen finns bland annat läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, samtalsmottagning och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Om dig
Vi söker dig med svensk läkarexamen eller svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team på Vårdcentralen Nygatan!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1813". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Nygatan Kontakt
Medicinskt ansvarig läkare Daniel Högström daniel.hogstrom@regionostergotland.se 010–1036033 Jobbnummer
9640346