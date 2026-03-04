Legitimerad läkare till Vårdcentralen Knislinge
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Hässleholm Visa alla läkarjobb i Hässleholm
2026-03-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Hässleholm
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av allmänmedicin! Ta chansen och sök dig till oss för att jobba på en arbetsplats med hög kompetens, delaktighet och arbetsglädje som en självklar del i vardagen!
Vårdcentralen Knislinge ligger i Östra Göinge kommun med bra pendlingsmöjligheter. Det är en välfungerande och stabil enhet med strax under 9000 listade patienter och cirka 48 medarbetare. Vi arbetar patientcentrerat och är måna om att med omtanke ge en god och nära vård med fokus på hög tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet. Hos oss har vi högt i tak och ett gott arbetsklimat med fokus på teamarbete och ett tvärprofessionellt förhållningssätt för att erbjuda våra patienter bästa tillgängliga vård.
På vårdcentralen arbetar sju specialister i allmänmedicin och fem ST-läkare tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare, undersköterskor och sekreterare i ett nära och välfungerande samarbete. Vårdcentralen har lång erfarenhet som utbildningsvårdcentral och tar emot ett varierande antal AT- och BT-läkare som är en del av vår välorganiserade läkarmottagning. Dessutom har vi ett fullt fungerande mobilt vårdteam som bemannas av läkare mellan klockan 8.00 och 17.00 varje dag och vi ansvarar för två av kommunens särskilda boenden.
Kompetensutveckling är viktigt hos oss och den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna läkarmöten och schemalagd utvecklingstid. Enhetens läkare har ett antal sidouppdrag som till exempel skolläkare, uppdrag på ungdomsmottagningen, STRAMA-representant och flera har AKO-uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Vi erbjuder en arbetsplats med ett öppet och inbjudande arbetssätt. Som läkare hos oss arbetar du med att utreda, behandla och följa upp våra patienter tillsammans med övriga yrkeskategorier. Vi prioriterar handledning och har god tillgång till frågedoktor som kunskapsstöd.
Vårt patientklientel är varierat och hos oss är en arbetsdag aldrig den andra lik. Du arbetar med såväl planerade som akuta läkarbesök och det kan även ingå hembesök och genomförande av SIP utifrån lagen om samverkan vid utskrivning. Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling och är flexibelt inställda till att du själv ska kunna påverka och forma ditt tjänsteinnehåll.
Tjänsten avser ett vikariat på sex månader med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Vi vänder oss till dig som vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss. Du är nyfiken och lyhörd för patienternas behov och är en kommunikativ person. Vi värdesätter god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Vi arbetar med individuella lösningar och vill att anställningen ska passa dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ulrika.A.Johansson@skane.se
Ulrika A Johansson, Verksamhetschef 044-309 03 37 Jobbnummer
9776648