Legitimerad läkare till Vårdcentralen Getingen i Lund
Vårdcentralen Getingen är en liten och familjär hälsovalsenhet med cirka 20 medarbetare och ligger inne på sjukhusområdet. Vi är en av Lunds yngsta vårdcentraler och startade verksamheten i maj 2014 utan listade patienter. Sedan dess har vår listning stigit till i dagsläget cirka 6 000 patienter. Verksamheten genomsyras av hög medicinsk kvalitet, arbetsglädje och teamkänsla. Verksamhetens lokaler befinner sig på Skånes universitetssjukhusområde vilket tillhandahåller flertalet unika servicetjänster såsom rörpost, logistik och tvätthantering. Dessa lokaler delas även med Kvälls- och helgmottagningen när vårdcentralen är stängd, vilket bidragit till ett gott och nära samarbete med personalen i denna verksamhet.
Vårdcentralen Getingen är först i Lund med att arbeta utifrån ett nytt grundutbud i samverkan med gemensamma funktioner på andra hälsovalsenheter. Denna fördel ger oss ett unikt tillfälle att vara med och forma framtidens primärvård från strukturer och rutiner till arbetssätt och funktioner. Vårdcentralen tillhandahåller en god och säker vård för våra listade patienter med hjälp av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, allmänsjuksköterskor, fysioterapeut, medicinska sekreterare och undersköterskor. Verksamheten bedriver även sjuksköterskeledd diabetesmottagning, Astma-Kol-mottagning samt äldrevårdsmottagning. Vi samverkar även med andra primärvårdsenheter kring psykolog, dietist och arbetsterapeut för att kunna erbjuda patienter individualiserad vård på rätt vårdnivå.
Vi arbetar aktivt med hälsosam schemaläggning, erbjuder möjligheten att arbeta på spetsen av din kompetens och ett nära ledarskap. Som medarbetare är det viktigt att få vara med och påverka både sin arbetsmiljö och våra patienters upplevelse av vården. Vi är nämligen övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård om vi som medarbetare trivs på vårt arbete.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi är glada att välkomna en legitimerad läkare till vårt team för ett kortare vikariat. Efter avslutat vikariat finns även goda möjligheter till ST-tjänst hos oss.
Som läkare hos oss arbetar du med både planerade och akuta mottagningar och ansvarar för en egen patientlista. Vi erbjuder en balans mellan mottagningstid och administration samt möjligheter att påverka din arbetssituation och dina ansvarsområden. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling och att växa i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete samt erfarenhet av att arbeta i PMO och Melior.
Vi tror att du är engagerad, självständig och samtidigt trivs med samarbete i ett tvärprofessionellt team. För oss är det viktigt att du har patientens bästa i fokus och att du känner dig bekväm i en varierad arbetsvardag.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
