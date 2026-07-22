Legitimerad läkare till Rissne vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Sundbyberg Visa alla läkarjobb i Sundbyberg
2026-07-22
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Doktor på riktigt?
Till oss kommer människor med dyspné, sårskador, diabetes, axelsmärta, missbruk, buksmärta, Mb Osler, hypertoni, parestesier, ångest, hjärtsvikt, medelhavsfeber, tonsillit, bröstsmärta, IBS, pankreascancer, ringorm, BPH, anpassningsstörming, dyspepsi, sårinfektioner, allergier, ADHD, artros, SIADH, struma, bronkit, rösthallucinos, järnbristanemi, NAFLD, astma, myelom, yrsel, otit, basaliom, triggerfinger, TB, hyperkalcemi, njursvikt, depression, taky-brady-syndrom, migrän, autism, epikondylit, IBD, cystit, minnesstörningar, hudabscesser, osteoporos, angina, enures och viktnedgång.
Bland mycket annat.
Ibland är patienterna 6 månader gamla, ibland nästan 100 år. Vissa har lika lång utbildning som du, andra är analfabeter.
Låter det snårigt? Det är det. Svårt? Ja. Givande? Definitivt!
Vill du bli kliniker på riktigt kan du få chans att växa i din yrkesroll hos oss. Med handledning och gott stöd längs vägen förstås.
Vi som jobbar här är ett glatt gäng som främjar teamarbete. Vi trivs med vårt arbete och med varandra. I fikarummet är det högt i tak och glatt humör. Du kan läsa mer om oss på Rissne vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, subventionerad SL-biljett, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm.
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning:
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för legitimerad läkare på vårdcentral.
Som legitimerad läkare i Rissne arbetar du brett inom primärvårdens hela uppdrag. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med specialistläkare och övriga professioner på vårdcentralen. Du förväntas även dela din kompetens i teamet samt vara delaktig i utvecklingsarbete inom verksamheten. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare. Behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid men deltid kan eventuellt diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Dina personliga egenskaper
Du har god samarbets- och initiativförmåga, trivs med att ingå i ett team och att samspela med den egna och andra yrkeskategorier. Du är en person som tycker primärvårdens framtid är intressant och spännande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team.
Övrigt information:
Mottagningen är HBTQ diplomerad. Det betyder att mottagningen ska ha /har kompetens om HBTQ-frågor och att vi aktivt arbetar med synliggörande och bemötande ur ett HBTQ-perspektiv.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rissne vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Martin Grödeberg martin.grodeberg@regionstockholm.se 070-2478580 Jobbnummer
10009474