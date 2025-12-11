Legitimerad läkare till ortopedkliniken
2025-12-11
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet ortopedi och handkirurgi har kompetens inom områdets hela bredd och handlägger både barn och vuxna. Vi bedriver vård av både akuta och elektiva ortopediska åkommor med akut inflöde dygnet runt. Verksamhetsområdet har en akademisk profil med utbildning för läkarstudenter och läkare i alla delar av karriären, grundutbildning av andra professioner och specialistutbildningar för sjuksköterskor. Vi bedriver forskning med nationella och internationella samarbetspartners och kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med fokus på proaktiv verksamhetsutveckling.
Ditt uppdrag
Du kommer att vara en del av ortopedklinikens läkargrupp vilket innebär att delta i handläggningen av patienter i hela det akuta och elektiva flödet av ortopediska skador och sjukdomsfall. I arbetet ingår arbete på akutmottagningen, avdelningen, ortopedmottagningen och operation. Jourtid kommer du att handlägga ortopediska skador på akutmottagningen självständigt men med stöd och handledning av specialistläkare dygnet runt. Arbetet innebär ett nära samarbete med andra specialiteter såsom medicin, kirurgi och infektion. I arbetet ingår att handleda AT-läkare och läkarstudenter.
Du kommer att ingå i en glad och professionell gemenskap med hög kompetens. Du kommer snabbt att tillägna dig en bred kunskapsbas inom många ortopediska frågeställningar.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med stark personlig drivkraft och stort intresse för ortopedi och akutsjukvård. Arbetet kräver att du är ansvarstagande, har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Arbetet förutsätter även att du har en pedagogisk förmåga och intresse för verksamhetsutveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder vikariat under 11 månader med kontinuerlig handledning och möjlighet till utbildning i linje med steg 1 i riktlinjerna för ortopedisk specialistutbildning. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta någon av nedanstående;
Medicinskt ledningsansvarig ortopedakuten Hannah Eriksson, 018-617 40 37
ST-studierektor ortopedi Miriam Wadström, 018-611 90 33
Facklig kontaktpersoner UAL Maria Wahlström och Greta Snellman, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
