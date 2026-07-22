Legitimerad läkare till Mobilia Vårdcentral
Svenska Primärvårdsspecialisterna AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-22
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Välkommen att bli en del av vårt team på Mobilia Vårdcentral
Mobilia Vårdcentral är ett modernt och privat alternativ inom primärvården med en tydlig ambition att erbjuda vård av hög kvalitet i kombination med ett personligt och professionellt bemötande. Vår vision är att finnas tillgängliga för våra patienter när de behöver oss som mest och skapa trygghet genom kontinuitet, engagemang och medicinsk kvalitet.
Vi har öppet måndag till fredag kl. 08.00–17.00 (helgfria vardagar) för att säkerställa god tillgänglighet. Med patientens behov i centrum arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet, våra arbetssätt och vår service.
Hos oss blir du en del av en varm, engagerad och framåtblickande arbetsplats där utveckling och kvalitet går hand i hand. Du arbetar tillsammans med specialister i allmänmedicin, seniora läkare med handledaruppdrag och ST-läkare i en miljö som präglas av samarbete, omtanke och yrkesstolthet.
Som legitimerad läkare hos oss ansvarar du för medicinska bedömningar, undersökningar, utredningar och behandlingar. Du har också en viktig roll i verksamhetens utveckling, där du bidrar till förbättringsarbete, kvalitetsutveckling och en god struktur i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling samt en arbetsmiljö där du har inflytande och delaktighet i verksamhetens utveckling. Våra flexibla arbetssätt skapar förutsättningar för en god balans mellan arbete och fritid, och våra korta beslutsvägar gör att idéer snabbt kan bli verklighet.
Vi söker dig som är legitimerad läkare, gärna med erfarenhet av primärvård, och som har ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att skapa goda relationer med patienter och kollegor och bidrar med engagemang, samarbetsvilja och arbetsglädje.
Som person är du initiativtagande och trivs i en miljö där utveckling och förbättring är en naturlig del av vardagen.
Vill du vara med och forma framtidens vård tillsammans med oss är du varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Primärvårdsspecialisterna AB
(org.nr 559161-9274), https://www.mobiliavardcentral.se/
Per Albin Hanssons väg 38 (visa karta
)
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobilia Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Aida Fejzovic aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Jobbnummer
10009362