Legitimerad läkare till Meliva Haninge
Meliva AB / Läkarjobb / Haninge Visa alla läkarjobb i Haninge
2026-03-06
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Haninge
, Borås
, Nacka
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Legitimerad läkare till Meliva vårdcentral Haninge
• Välkommen till Meliva. Vi växer!
För dig som vill kombinera medicinsk bredd med kollegialt samarbete - Arbeta som legitimerad läkare hos Meliva
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - i mötet med patienter, tillsammans med kollegor och i hur vi tillsammans utvecklar vården. Nu söker vi en legitimerad läkare till Meliva Haninge, där du får möjlighet att växa i din roll och bidra till en hållbar och meningsfull primärvård.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som legitimerad läkare hos Meliva blir du en viktig del av vårt läkarteam. Du arbetar huvudsakligen med mottagningsverksamhet och möter patienter i olika åldrar och med varierande hälsobehov - både vid planerade och akuta besök. Även digitala videobesök och viss hemsjukvård kan ingå.
Du samarbetar professionellt med övriga yrkesgrupper på mottagningen och har goda möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och förbättringsarbete. Vår arbetsmiljö präglas av kollegialt stöd, korta beslutsvägar och en gemensam vilja att leverera vård med kvalitet och omtanke.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömningar, behandlingar och uppföljningar inom primärvårdens breda uppdrag
Medicinska utredningar och diagnossättning vid både akuta och kroniska tillstånd
Samordning kring patientens vårdbehov i samarbete med andra professioner
Digitala patientmöten via chatt eller video
Receptförnyelser, intyg och remisser
Aktivt deltagande i teamarbete, förbättringsarbete och kollegial kunskapsdelning
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och varierat arbete i en värderingsstyrd verksamhet
Möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbyte
En arbetsmiljö med stark teamkänsla och högt engagemang
Stöd i din yrkesroll och möjlighet att påverka ditt dagliga arbete
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalade förmåner
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare
Har gärna erfarenhet av primärvård (meriterande, ej krav)
Trivs med teamarbete och har ett professionellt, empatiskt förhållningssätt
Vill bidra till en god arbetsmiljö och delta i utvecklingen av vården
Har god kommunikativ förmåga och ett lyhört bemötande mot patienter och kollegor
Har goda administrativa kunskaper - vi använder journalsystemet TakeCare
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Vikariat
Placering: Haninge
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Ulrika Olsson Jansen
Roll: Verksamhetschef
Mail: ulrika.olssonjansen@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.weselect.com/
Rudsjöterrassen 3 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Meliva vårdcentral Haninge Jobbnummer
9782244