Legitimerad läkare till Kattens Läkargrupp

Varmt välkommen till oss på Kattens Läkargrupp i Trelleborg! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande och omfattar hela det allmänmedicinska området med dagligt mottagningsarbete där du träffar, bedömer utreder och behandlar patienter. I rollens kommer du få möjlighet att växa i din kompetens och profession.
Vad erbjuds du?
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget. Vi har en stabil & kompetent läkarstab med enbart fasta allmänspecialister och ST-läkare. Våra övriga yrkesprofessioner på vårdcentraler är fysioterapeuter, kurator, samtalsterapeut, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut, receptionist och medicinska sekreterare. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta!
Vem söker vi?
- Vi letar efter dig med svensk legitimation som läkare med ett starkt intresse för primärvård och allmänmedicin.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus
- Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - för oss är rätt person lika viktigt som rätt kompetens.
Anställning och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på 100% från maj 2026 till april 2027, med goda chanser att så småningom få bli vår nya ST-läkare inom allmänmedicin. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat.
Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Stephanie Rasmusson, stephanie.rasmusson@primavard.se
alt. 0721 - 943457
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Kattens Läkargrupp är en vårdcentral med cirka 8500 listade.
Vi är en medelstor vårdcentral i västra Trelleborg med goda kommunikationsmöjligheter och bra parkering. Kattens Hälsocenter är centralt belägen cirka 10 minuters promenad från vårdcentralen, och samarbetar nära med Valens Hälsocenter.
Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitén.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
