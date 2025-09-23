Legitimerad läkare till Cityhälsan Centrum
2025-09-23
Vi på Vårdcentralen Cityhälsan Centrum söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårdcentralen har en framåtanda och omvittnat god stämning, ett öppet och prestigelöst klimat och välfungerande samarbeten inom och mellan yrkesgrupperna. Vi håller hög kvalitet i det vi gör för våra patienter samt har inställningen att alla är lika mycket värda.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, jourcentral, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, vaccinationskliniken, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum är centralt belägen på gamla lasarettsområdet i Norrköping. Vårdcentralen drivs av Region Östergötland, har omkring 14 300 listade invånare i en blandad befolkning och knappt 60 tillsvidareanställda medarbetare, vilket innebär att vi har en bred bemanning i de olika professionerna.
Vårdcentralen har fokus på att arbeta beteendemedicinskt genom integrering av psykologisk och somatisk kompetens genom konceptet Integrerad beteendehälsa (IBH). Vi har arbetat i detta i flera år och bedriver även forskning på området. Målet att gemensamt på hela vårdcentralen arbeta för att öka många patienters funktionsnivå och livskvalitet samt öka patienternas förmåga att hantera sina besvär. Vi arbetar även för att öka det preventiva arbetet och undvika medikalisering.
Vi är en akademisk vårdcentral med ett växande engagemang i forskning i flera professioner.
Andra fokusområden är äldres hälsa/vår äldrevårdsmottagning, utbildning av yngre kollegor, e-hälsa och vi är också numera också en HBTQI-diplomerad vårdcentral. Grundstrukturen på vårdcentralen är god, vilket underlättar det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer ha ett schema som om du vore ST-läkare. Du kommer under handledning att arbeta med mottagning såsom brukligt är med olika typer av tider. Det finns också i schemat så kallad "egen bokning" där du själv får göra en avvägning om du behöver tiden för patientbokningar eller administration och alltså få inflytande över din tid. Vi är också i övrigt lyhörda för dina önskemål avseende schemat. Vårdinitierade videobesök dagtid kan bli aktuellt om du och patienten ser en vinst med det. Vi arbetar med flextid. Jourer ingår i uppdraget. Cosmic är vårt arbetsredskap.
Om du är forskningsintresserad, så är detta en bra arbetsplats för dig. Du kommer självklart få introduktion så att du får bästa förutsättningar i ditt uppdrag.
Arbetsgrupp
Vi har nio allmänspecialister, två pensionärer samt en professor i internmedicin. Vi har flera AT-läkare, sju stycken ST-läkare och en legitimerad läkare.
Om dig
Du är legitimerad läkare med ett stort intresse för primärvård. Tidigare arbetserfarenhet i primärvården i Östergötland är meriterande. Erfarenheter av forskningsarbete är också meriterande. Du pratar svenska flytande och har minst nivå C1.
Du är inlyssnande och gillar att samarbeta med kollegor och andra yrkeskategorier. Du tycker om patientmötet och ser helheten. Du arbetar ansvarsfullt med god kvalitet och ser fördelen med kontinuitet och patientcentrerad vård. Du kan även planera, organisera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Ansökan och anställning
Anställningen är på 100 % och är tidsbegränsad efter överenskommelse, dock längst till och med den 31 augusti-2026. Anställningen kan komma att övergå i en ST-tjänst när sådan tjänst kan utlysas. Start så snart som möjligt efter överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum Kontakt
Verksamhetschef: Maud Holmgren maud.holmgren@regionostergotland.se Jobbnummer
9523163