Legitimerad läkare, ST-allmänmedicin.
2026-03-03
Vi söker läkare till den privata vårdcentralen Tranehälsan i Tranemo. Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och styra ditt arbete.
Vårt erbjudande
Tranehälsan AB är ett lite bolag som driver vårdcentralen Tranehälsan. Vi har lokal i Tranemo och en filial i Dalstorp. Vi är anslutna till Vårdval - primärvård och driver verksamheten på uppdrag av Västra Götalands Regionen. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Vi arbetar hälsofrämjande och försöker stärka patientens förmåga till egenvård, där det är möjligt.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på hög patientsäkerhet, arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samt att möta våra patienters behov.
Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill ta nästa steg i din karriär.
Som ST-läkare hos oss kommer du erhållas regelbunden handledning från någon av våra specialister. Om du blir aktuell för en utbildningstjänst följer vi regionens struktur och har ett tätt samarbete med ST-studierektorer från regionen.
Vi erbjuder dig ett rimligt schema som du kommer ha möjlighet att påverka. Vi har öppet mellan 7-17 alla vardagar.
Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som legitimerad läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra läkare på vårdcentralen.
Vi har regelbundna arbetsmöten där vi stöttar varandra och samverkar för bästa resultat för patienten och för vår gemensamma arbetsmiljö.
En bit in i din ST utbildning kommer du att bemanna enstaka turer på regionens gemensamma jourcentral i Borås.
Arbetsplatsen
Vårdcentralen ligger cirka 35 minuters bilresa från Borås. Bussar går dagligen mellan Tranemo och resecentrum i Borås. Tranehälsan har idag drygt 7000 listade patienter. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden i samverkan med Närhälsan och Tranemo kommun.
Vi är idag en personalgrupp på 23 personer. Ledningen består av 2 ägare och en anställd chef, så vi har korta beslutsvägar. Arbetsklimatet är öppet och vi har god samverkan mellan professionerna vilket skapar en god anda och en gemensam vilja att göra det bästa för våra patienter.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Som ST kandidat följer vi regionens direktiv om provanställning före utbildningstjänst.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med ditt personliga brev.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb.
