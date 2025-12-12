Legitimerad läkare/ST till Meliva VC Matteus
Meliva AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Legitimerad läkare/ST till Matteus - Välkommen till Meliva!
För dig som vill kombinera medicinsk bredd med kollegialt samarbete - Arbeta som legitimerad läkare/ST hos Meliva
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - i mötet med patienter, tillsammans med kollegor och i hur vi tillsammans utvecklar vården. Nu söker vi en legitimerad läkare till Matteus, där du får möjlighet att växa i din roll och bidra till en hållbar och meningsfull primärvård.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad läkare som har ett intresse för primärvården och önskar att söka en ST- tjänst inom allmänmedicin. Som person behöver du vara flexibel, strukturerad, jordnära och du behöver kunna sätta patientens behov i centrum. Vi vill att du är kunnig, social och ansvarstagande.
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av mottagningsarbete med en variation av patienter inom alla ålderskategorier och sjukdomstillstånd. Vi arbetar med såväl planerade som akuta besök. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och lyhördhet. Du kommer även att vara en viktig del i att utveckla och förbättra verksamheten.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och varierat arbete i en värderingsstyrd verksamhet
Möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbyte
En arbetsmiljö med stark teamkänsla och högt engagemang
Stöd i din yrkesroll och möjlighet att påverka ditt dagliga arbete
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalade förmåner
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare och önskar utföra ST inom allmänmedicin
Har gärna erfarenhet av primärvård (meriterande, ej krav)
Arbetar strukturerat, är flexibel och lösningsorienterad
Trivs med teamarbete och har ett professionellt, empatiskt förhållningssätt
Vill bidra till en god arbetsmiljö och delta i utvecklingen av vården
Har god kommunikativ förmåga och ett lyhört bemötande mot patienter och kollegor
Har goda administrativa kunskaper - vi använder journalsystemet TakeCare
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Placering: Meliva VC Matteus
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Therese Ferander
Roll: Verksamhetschef
Mail: therese.ferander@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Surbrunnsgatan 66 (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva VC Matteus Jobbnummer
9642601