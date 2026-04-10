Legitimerad läkare sökes till Karlshamn
Viva Bemanning AB / Läkarjobb / Karlshamn
2026-04-10
Vi har just nu en tjänst i Karlshamn för en legitimerad läkare eller ST-läkare inom primärvården!
Som person behöver du vara flexibel, självgående och trygg i din yrkesroll.
Period:
V.23-35
Schema:
DagtidPubliceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare eller ST-läkare med yrkeserfarenhet inom primärvården och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra. Om företaget
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
• Tjänstepension
• Övriga försäkringar
• Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
• Ekonomisk ersättning för boende & resor
• UtbildningarSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via mail alternativt intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Känner du möjligtvis även en läkare som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
