Legitimerad Läkare sökes till Djursholms HLM
Legitimerad Läkare sökes till Djursholms HLM, eventuell möjlighet till ST-tjänst Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Djursholms husläkarmottagning erbjuder dig en arbetsplats med närhet - till både kollegor, patienter och beslut.
Hos oss får du en stimulerande roll med stort utrymme för kliniskt arbete, kontinuitet och utveckling. Vi är en liten och personlig vårdcentral med ett starkt team där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Med ett nära engagerat ledarskap, stabil personalgrupp och fokus på patientkontinuitet är vi en välfungerande enhet med framåtanda.
Det som gör tjänsten unik är kombinationen av det lilla sammanhangets trygghet och flexibilitet, tillsammans med styrkan i att tillhöra ett större vårdkluster. Du arbetar i Djursholm men med nära samarbete med Stocksund och Danderyds vårdcentraler - vilket skapar kollegialt utbyte, samordning och möjlighet till gemensam utveckling.
Den lilla arbetsplatsens korta beslutsvägar ger dig möjlighet att påverka ditt arbete. Vi värdesätter och ser styrkan i våra medarbetare vilket skapar engagemang och drivkraft. Tillsammans med övriga yrkesgrupper arbetar vi interprofessionellt och hittar ofta nya arbetssätt. Vi förbättrar och utvecklar våra arbetssätt utefter kvalitetsindikatorer. Du kan läsa mer om oss på Djursholms vårdcentral
Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Vill du veta mer hur det är att arbeta hos oss? Läs mer under: Följ din dröm - jobba hos oss på Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för legitimerad på vårdcentral.
Som legitimerad läkare hos oss kommer du arbeta med bland annat akut och planerad patientmottagning med det breda allmänläkaruppdraget som bas. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Legitimerad läkare med erfarenhet och intresse av primärvård.
Meriterande är erfarenhet från primärvård. Dokumentation görs i journalsystemet TakeCare.
Anställningsform:
Visstidsanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
