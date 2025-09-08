Legitimerad läkare, mot ST-tjänstgöring Vårdcentral
2025-09-08
Vi på Hälsohuset söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats. Hälsohuset i Enköping drivs i privat regi med vårdavtal med Region Uppsala.
Vårdcentralen ligger centralt beläget i nyrenoverade, fräscha lokaler i Enköping. Vi är populära hos våra patienter och antalet listade har ökat efter införandet av vårdval. Idag har vi cirka 6 700 listade patienter. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, hemsjukvård, psykosocial kompetens, dietist, ergonomer och laboratorium.
Vårdcentralen har bemannade tjänster med specialister i allmänmedicin, samt ST/AT-läkare under utbildning. Vi är cirka 25 medarbetare som trivs tillsammans med ett öppet och varmt arbetsklimat.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi tror att du har ett intresse av att arbeta med allmänmedicin i framtiden och därför söker dig till primärvården.
Som läkare hos oss kommer du erhålla regelbunden handledning och möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen. Vi har en "bakjours-doktor" varje dag som har avsatt tid för direkt handledning i stunden och en namngiven handledare för mer långsiktig handledning och personlig utveckling. Jourtjänstgöring på Husläkarcentrum i Enköping ingår i tjänsten.
Vi erbjuder även ett rimligt schema som du kommer ha möjlighet att påverka och ett gott arbetsklimat med trevliga medarbetare.Erfarenhet och utbildning
Du är legitimerad läkare. Erfarenhet av primärvård är en merit
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård.
Det är viktigt att du behärskar svenska språket bra i både tal och skrift (C1 nivå). Erfarenhet av arbete i Cosmic är mycket meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd och samarbetar bra med andra människor. Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du innehar också en personlig mognad och har lätt för att samarbeta med alla yrkesgrupper. Vidare kan du lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och har ett flexibelt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställning och information
Det här är en visstidsanställning 100 % under sex månader med goda chanser till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Verksamhetschef Svante Bodin svante.bodin@halsohuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: svante.bodin@halsohuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsohuset i Enköping AB
(org.nr 556277-5774)
Kungsgatan 5 (visa karta
)
749 49 ENKÖPING Kontakt
Verksamhetschef
Svante Bodin svante.bodin@halsohuset.se Jobbnummer
9496416