Legitimerad läkare Möllevångens vårdcentral
R&A Healthcare AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos R&A Healthcare AB i Malmö
Dina arbetsuppgifter som leg. läkare omfattar dagligt mottagningsarbete där du träffar, bedömer utreder och behandlar patienter. Hos oss möts du av trygga och rutinerade handledare med flera års erfarenheter både som allmänspecialister och som handledare. Du tilldelas en handledare som är specialist i allmänmedicin och regelbundna möten.
Hos oss får du möjligheten att själv påverka din utbildning och fördjupa dig inom olika specialområden hos oss är det också en självklarhet med schemalagd handledningstid varje vecka med din handledare.
Din kompetens
Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Legitimerad Läkare med tidigare erfarenhet inom primärvården prioriteras i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: Ali.salloom@mollevangsvardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R&A Healthcare AB
(org.nr 559048-1437), https://www.mollevangsvardcentral.se/
Spårvägsgatan 6 (visa karta
)
214 27 MALMÖ Arbetsplats
Möllevångens Vårdcentral Jobbnummer
9487891