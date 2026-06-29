Legitimerad läkare inom primärvård
Talangbron Sverige AB / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2026-06-29
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Legitimerad läkare med erfarenhet av primärvård
Om Femcare & Tudorklinikens Vårdcentral
Tudorklinikens Vårdcentral i Halmstad fokuserar på kvalitet och moderna arbetssätt, med korta beslutsvägar, stort läkarinflytande och en tydlig ambition att utveckla både verksamheten och arbetsmiljön. Tudorklinikens Vårdcentral erbjuder även digitala vårdmöten via chatt och videobesök som ett komplement till fysiska besök.
Sedan 2025 är Femcare ägare till Tudorklinikens vårdcentral, och nu ska ta nästa steg tillsammans. Femcare är en nytänkande vårdaktör inom kvinnohälsa, med visionen att ge alla kvinnor den sjukvård de behöver genom hela livet. Verksamheten erbjuder regionfinansierad vård, och där viss vård faller utanför de regionala avtalen erbjuds privat vård som komplement.
Din roll
Som läkare på Tudorkliniken arbetar du med ett brett och varierat mottagningsarbete. Du får möjlighet att:
Möta patienter med olika behov – fysiska besök, digitala möten och uppföljningar.
Arbeta både självständigt och i ett engagerat team.
Bidra med nya idéer och utveckla framtidens arbetssätt.
Delta i utvecklingen av en växande verksamhet.
Vi söker dig som
Du uppskattar primärvårdens bredd och variation, är nyfiken på utveckling och vill vara en del av en arbetsplats där människor hjälps åt, inspirerar varandra och utvecklas tillsammans.
Är legitimerad läkare med erfarenhet av arbete inom primärvård.
Har ett gott kliniskt omdöme och arbetar självständigt.
Drivs av att ge patienterna ett gott bemötande och en vård av hög kvalitet.
Uppskattar samarbete och vill bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vill vara med och utveckla både verksamheten och dig själv.
Har du erfarenhet från primärvård i Halland är det meriterande, men det viktigaste är att du delar Tudorklinikens ambition att utveckla en tillgänglig, kvalitativ och personcentrerad primärvård.
Vad Tudorklinikens Vårdcentral erbjuder
Korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.
Ett nära samarbete mellan olika professioner.
Engagerade kollegor som vill utvecklas tillsammans.
Möjlighet att bidra med nya idéer och utveckla framtidens arbetssätt.
En arbetsplats där kvalitet, kontinuitet och arbetsglädje står i centrum.
Konkurrenskraftiga villkor, en god arbetsmiljö och goda möjligheter till professionell utveckling.
Arbetstid och anställningsform
Arbetsplats: Tudorklinikens Vårdcentral, Halmstad
Adress: Axel Olsons gata 4B, 302 27 Halmstad
Öppettider: 08.00–17.00
Tjänstgöringsgrad: Heltid, deltid möjligt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön och upplägg: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tudorklinikens vårdcentral söker inte bara en ny kollega – de söker någon som vill vara med och bygga en vårdcentral där patienter, medarbetare och verksamhet utvecklas tillsammans.
Ansökningar bearbetas löpande – tveka inte att höra av dig eller skicka in din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering hanteras av Talangbron på uppdrag av Femcare. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård och är specialister på att hitta talanger som passar – både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas. Du ansöker enkelt direkt via denna annons.
Frågor om tjänsten eller processen? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Janni Andrén, Rekryteringskonsult, Talangbron
✉️ janni.andren@talangbron.se
📞079-333 03 63 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
Roslagsgatan 35 (visa karta
)
301 04 HALMSTAD Jobbnummer
9983645