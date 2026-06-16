Legitimerad Läkare
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Välkommen till Närhälsan Kungssten vårdcentral, här arbetar det cirka 25 engagerade medarbetare med patienten i fokus. Vi är en enhet med drygt 8 000 listade patienter och förutom sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi Äldre team, Kvinnohälsamottagning samt Hypertonimottagning
Inom vårdcentralen är det korta beslutsvägar och du kommer känna av en mycket god gemenskap.Teamarbete är något vi värderar extra högt, vi tror på delaktighet i de processer som leder verksamheten framåt och vi strävar tillsammans mot högt satta mål. Du möter en arbetsgrupp med fasta allmänspecialister som tillsammans med övrig kompetent personal i verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten fokuserat på kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet.
Tillsammans i teamet möter vi våra patienter och skapar en god arbetsmiljö.
Vårdcentralen och BVC ligger vid foten av Älvsborgsbron i Stadsdelen Majorna/Linné. Vi har ett geografiskt område, från Västra Göteborg över Grimmered, Högsbohöjd och ner till Mariaplan.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
Om arbetet
Hos oss får du arbeta brett inom allmänmedicin med patienter i alla åldrar – från nyfödda till äldre – och i alla livssituationer.
Vi erbjuder dig:
En dynamisk och lärorik arbetsmiljö
Nära handledning och regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att påverka ditt arbete och bidra till verksamhetens utveckling
En arbetsplats där trivsel, teamkänsla och arbetsmiljö prioriteras högt
Vi söker dig som vill ha ett självständigt, fritt och meningsfullt arbete – där du varje dag gör verklig skillnad för dina patienter och samtidigt växer som läkare.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård, och du har ett genuint intresse för primärvården och att göra din ST inom allmänmedicin. Du behärskar svenska språket på minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala – vilket gör att du kan kommunicera tryggt och tydligt med både patienter och kollegor.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och trygg i mötet med människor. Du är lyhörd och har ett gott bemötande – oavsett vem som sitter framför dig.
Du trivs i team, uppskattar samarbete och ser värdet av att arbeta tillsammans för att skapa bästa möjliga vård.
Hos oss passar du som delar Närhälsans värderingar:
Pålitlig – du tar ansvar och levererar med kvalitet.
Omtänksam – du bryr dig om både patienter och kollegor.
Nytänkande – du vill utveckla, förbättra och tänka nytt tillsammans med oss.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Knipplagatan 2 (visa karta
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414 74 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan Kungssten vårdcentral och BVC Kontakt
Jakob Nyhlén, Läkarförbundet jakob.nyhlen@slf.se Jobbnummer
9965120