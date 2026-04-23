Legitimerad läkare
Gimo vårdcentral med filialer
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss Gimo vårdcentral med filialer!
Vi söker nu ny medarbetare till läkargruppen och har möjlighet att erbjuda dig som är legitimerad läkare en tidsbegränsad anställning på ett år hos oss på Gimo vårdcentral. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Deltid kan diskuteras.
Du kommer att ha stöd och handledning 1h/v av våra allmänspecialister och vår ST-läkare. Vi har läkarmöten 2 ggr/v. Vi erbjuder ett omväxlande arbete både digitalt och fysiskt. Du kommer att ha stora möjligheter att vara med och utveckla morgondagens arbetssätt inom vår verksamhet, bland annat genom teamarbetet med olika yrkesgrupper.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av sedvanligt mottagningsarbete med akuta och planerade besök samt lättakutsmottagning. Du förväntas också att vara med och utveckla våra arbetsformer och att påverka verksamheten och arbetsmiljön.
Din kompetens
Vi söker dig med intresse för allmänmedicin med svensk legitimation och med god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Svenska C1 är ett krav. Meriterande är tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete. Du är driven och intresserad av att arbeta i team. Du tycker om att jobba tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra till utvecklingen av verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Våra verksamheter
Gimo vårdcentral med filialerna Alunda och Österbybruk har cirka 12 000 listade patienter och är c:a 60 medarbetare. Vi har ett stort intresse för utbildning och forskning inte minst för den egna personalen. Det är mycket uppskattade av både sköterske- och läkarkåren. Hos oss värderas flexibilitet, intresse för utveckling, och att ge innevånarna en bra service högt. Alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade och vi har även en ungdomsmottagning. För dig finns stora möjligheter att vara med och forma verksamheten och ta ansvar för vissa uppdrag eller verksamhetsområden.
Gimo vårdcentral finns centralt i Gimo, 5 mil nordost om Uppsala.
Alunda DSK mottagning där har bygget startat för en helt ny vårdcentral. Dit är det 4 mil från Uppsala.
Österbybruk Vårdcentral en liten familjär vårdcentral som också ligger 5 mil nordost från Uppsala.
Från Gimo har du 17 minuter, c:a 2 mil med bil ut till havet och Östhammar.
Till våra vårdcentraler finns det goda pendlingsmöjligheter med buss och bil.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Camilla Eriksson på telefon 0173-88066 alt. camilla.eriksson@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH162/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
