Legitimerad Läkare
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Munkedal Visa alla läkarjobb i Munkedal
2026-01-08
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Munkedal
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Närhälsan Munkedal vårdcentral är en välfungerande vårdcentral med en stabil personalgrupp som tar hand om cirka 8 500 listande patienter.
På vårdcentralen arbetar fem distriktsläkare, fyra utbildningsläkare, en legitimerad läkare samt sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, rehabkoordinator, vårdsamordnare, medicinska sekreterare, fotvårdsspecialist och psykolog. Vi har även BVC på familjecentralen. Hos oss finns även enheten Unga psykiska hälsa som innebär ett teamarbete med psykolog, psykoterapeut och kurator som riktar sig till barn 6-17 år med psykisk ohälsa.
I vårt hus finns även ungdomsmottagning samt Närhälsan rehabmottagning, vilka vi har ett nära samarbete med. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete både i det kliniska arbetet och för att bibehålla en god arbetsmiljö där vi är måna om varandra, trivs och utvecklas. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner i Närhälsan
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete. Handledning tillgodoses av erfaren specialist, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete med patienten där din och dina arbetskamraters arbetsmiljö är i fokus är det här arbetet för dig.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt har intresse för primärvård och allmänmedicin.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning och ST-tjänstgöring.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Munkedal vårdcentral Kontakt
Cecilia Kristmansson, Vårdcentralchef 0722-012635 Jobbnummer
9674506