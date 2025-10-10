Legitimerad Läkare
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-10Om företaget
Bäckefors vårdcentral ligger mitt i Dalsland, i den nordvästra delen av regionen, med gräns mot Norge.
Vi har cirka 3 800 listade patienter. Dalsland är ett område med vacker natur, skogar och sjöar - här kan du njuta av allt vad naturen har att erbjuda, och möjligheterna till ett bra boende är stora. Vi har också närhet till större kommuner som Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.
Du har alltid tillgång till handledning av en erfaren specialist på plats. Vi förväntar oss att du bidrar aktivt till vårt förbättringsarbete, där det också finns stora möjligheter till egen utveckling. I Dalsland arbetar vi med glesbygdsmedicin - ett sätt att jobba, ett sätt att vara, ett sätt att leva - som präglas av både avstånd och närhet. Avståndet till sjukhus gör att patienterna i högre grad söker sig till oss, vilket innebär att du får handlägga ett brett spektrum av sjukdomstillstånd och situationer. Närheten handlar om att vi finns mitt i samhället, nära våra patienter. Vi känner dem, har deras förtroende och arbetar alltid för patientens bästa - i linje med det som idag kallas god och nära vård.
Vårdcentralen har samma chef som den större, närliggande vårdcentralen i Mellerud. Det innebär att du som läkare kommer att tillhöra den gemensamma läkargruppen vad gäller kompetensutveckling och samarbete. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder inom Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete.
Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete där din och dina arbetskamraters arbetsmiljö är i fokus är det här arbetet för dig! Vi söker dig som är beredd att etablera dig utanför storstaden i vackra Dalsland för att bli en del av den viktiga nära vården i glesbygd.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt har intresse för primärvård. Du innehar språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med goda möjligheter till ST-tjänstgöring.
Varmt välkommen med din ansökan till Närhälsan Bäckefors Vårdcentral!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
