Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Uddevalla Visa alla kuratorjobb i Uddevalla
2025-09-24
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Dagson vårdcentral som är belägen i centrala Uddevalla med promenadavstånd till både buss- och tågstation.
Vi är en välfungerande enhet med 40 engagerade medarbetare som tillsammans tar hand om våra drygt 11 800 listade patienter. Personalgruppen har ett gott samarbete och alla är delaktiga i vårdcentralens utveckling.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner över ett brett arbetsfält och åtagandet inbegriper individer i alla åldrar. På vår vårdcentral arbetar vi enligt IBH-modellen med bedömning samt korta och avgränsande behandlingar i syfte att stärka patientens egna resurser. Vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi arbetar med lätt till mättlig psykisk ohälsa gällande depression, ångest och kris med mera. Det förekommer även kartläggning och bedömning gällande neuro-psykiatriska svårigheter.
Om dig
Du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och vi ser gärna att du har KBT-utbildning steg 1. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård.
Vi söker dig som har ett lyhört och tillmötesgående förhållningssätt, med en god förmåga att kommunicera och att uppfatta varje individs unika behov. Vi ser även att du är flexibel, kreativ och kan tänka utanför de traditionella ramarna. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med patienter, kollegor och externa samarbetspartners.
Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
