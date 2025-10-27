Legitimerad fysioterapeut till Vård- och omsorgsförvaltningen
2025-10-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi utökar vårt team och söker nu nya kollegor som vill bidra till utvecklingen av verksamheten tillsammans med oss.
Tjänsten riktar sig mot äldreomsorgen, där du får arbeta med vardagsrehabilitering och stöd till äldre på våra vård- och omsorgsboenden. Rehabenheten arbetar med insatser för patienter med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar med SoL-patienter på våra vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, dagverksamheter, servicelägenheter och servicehus. På kommunens gruppbostäder, serviceboenden, servicelägenheter och daglig verksamhet arbetar vi med patienter med LSS-beslut.
Som fysioterapeut medverkar du i utvecklingsarbete och riskbedömningar och bidrar till att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten. Du arbetar både på din enhet och tillsammans med övriga delar av förvaltningen, samt ansvarar för dokumentation i journalsystemet Lifecare och kvalitetssystem för medicintekniska produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- bedöma, utreda behov och genomföra individuellt anpassade rehabiliterande insatser
- förskriva, träna, anpassa och följa upp hjälpmedel
- handleda och utbilda omsorgspersonal i förflyttningskunskap, hjälpmedel och rehabiliterande förhållningssätt
- ge råd och stöd till patienter och anhöriga
- delta i riskbedömningar (t.ex. Senior Alert, BPSD) och utvecklingsarbete på enheten
- dokumentera i journalsystemet Lifecare och hantera kvalitetssystem för medicintekniska produkter
Du arbetar nära arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare och omsorgspersonal, där ni tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för patienternas hälsa och välbefinnande. På sikt kommer du också att handleda studenter och bidra till framtida kollegors lärande.
Vi erbjuder dig
Vi söker en kollega som vill bidra till en god arbetsmiljö där vi tar tillvara varandras kompetens och erfarenheter. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team som arbetar utifrån en gemensam värdegrund. I din tjänst som fysioterapeut är du direkt underställd enhetschef på rehabenheten och ingår i ett team med flera fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Hos oss i Botkyrka kommun får du gedigen introduktion och en mentor som stöd under din start. Du får delta i tvärprofessionella möten och ta del av föreläsningar och externa utbildningar som erbjuds i vår grupp, vilket ger möjlighet att utvecklas professionellt och fördjupa dina kunskaper. Samtidigt får du vara med och göra skillnad för våra patienter genom vardagsrehabilitering, där du bidrar till deras återhämtning och välmående varje dag.
Du som söker till oss
Du har en Fysioterapeut utbildning och uttagen legitimation från socialstyrelsen.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet inom äldreomsorg
- Erfarenhet av journalsystemet Lifecare
- B-körkort för förflyttningar mellan olika enheter
För att lyckas i rollen som fysioterapeut på rehabenheten är du lösningsorienterad, vilket innebär att du ser möjligheter där andra ser hinder, agerar snabbt när situationen kräver det och anpassar insatser efter patientens behov. Du är samarbetsorienterad och arbetar nära arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, omvårdnadspersonal och dietist för att skapa bästa möjliga resultat för patienterna. Som strukturerad planerar och organiserar du ditt arbete effektivt, prioriterar uppgifter och följer upp insatser på ett tydligt och systematiskt sätt. Du är även relationsskapande, vilket gör att du bygger förtroende med patienter, anhöriga och kollegor, bemöter alla med respekt och handleder omsorgspersonal på ett engagerat och professionellt sätt. Ersättning
