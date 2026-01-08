Legitimerad Fysioterapeut till Kry Rehab

Om verksamheten och rollen
Kry Rehab är en primärvårsrehabilitering och vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagningen ligger centralt i Stockholm nära Östermalmstorg. Vi söker nu en fysioterapeut till vårt härliga team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt dietist. Mottagningen har ett nära samarbete med vårdcentraler och hemsjukvården inom norra innerstan.
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team. Arbetsuppgifterna är varierande med enskilda besök, gruppbesök, hembesök och teambesök. Vi sitter i ljusa och fräscha lokaler på Brahegatan, vilket är ett stenkast bort från Humlegården och nära till både buss och T-bana.
Arbetsuppgifter

Mottagningsarbete- bedömning och behandling i alla åldrar, varierande diagnosgrupper

Teamarbete tillsammans med arbetsterapeut och dietist

Hembesök i norra innerstan

Videobesök

Gruppbehandling

Samverkan med andra vårdgivare, hemtjänst och anhöriga

Dokumentation i journalsystemet TakeCare

Studenthandledning

Kvalifikationer & egenskaper
Vi söker dig som :

Är en legitimerad fysioterapeut som trivs med varierande arbetsuppgifter

Trivs med att arbeta med grupper och i team med andra professioner

Är kreativ och vill bidra med idéer om hur vår verksamhet kan fortsätta utvecklas

Erfarenhet ifrån primärvården

Specialistkompetens meriteras

Erfarenhet av att arbeta med smärtpatienter är meriterande.

Vi erbjuder dig

En mottagning med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.

En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av vår verksamhet.

Kontakt med kollegor över hela landet som samarbetar, utbildar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.

Digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.

Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.

Praktisk information
Start: 1:a april eller enligt överenskommelseOmfattning: HeltidAnställning: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning på 6 månader)Arbetstider: Vardagar, dagtidPlats: Kry Rehab Stockholm. Brahegatan 13 A 114 37 Stockholm

Publiceringsdatum
2026-01-08

Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta gruppchefen på amanda.hintze@kry.se. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7017672-1780325".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kry Primärvård AB (org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta)
113 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Kry

Jobbnummer
9674663

