Legitimerad Fysioterapeut till Kry Rehab
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Vallentuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om verksamheten och rollen
Kry Rehab är en primärvårsrehabilitering och vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagningen ligger centralt i Stockholm nära Östermalmstorg. Vi söker nu en fysioterapeut till vårt härliga team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt dietist. Mottagningen har ett nära samarbete med vårdcentraler och hemsjukvården inom norra innerstan.
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team. Arbetsuppgifterna är varierande med enskilda besök, gruppbesök, hembesök och teambesök. Vi sitter i ljusa och fräscha lokaler på Brahegatan, vilket är ett stenkast bort från Humlegården och nära till både buss och T-bana.
Arbetsuppgifter
Mottagningsarbete- bedömning och behandling i alla åldrar, varierande diagnosgrupper
Teamarbete tillsammans med arbetsterapeut och dietist
Hembesök i norra innerstan
Videobesök
Gruppbehandling
Samverkan med andra vårdgivare, hemtjänst och anhöriga
Dokumentation i journalsystemet TakeCare
Studenthandledning
Kvalifikationer & egenskaper
Vi söker dig som :
Är en legitimerad fysioterapeut som trivs med varierande arbetsuppgifter
Trivs med att arbeta med grupper och i team med andra professioner
Är kreativ och vill bidra med idéer om hur vår verksamhet kan fortsätta utvecklas
Erfarenhet ifrån primärvården
Specialistkompetens meriteras
Erfarenhet av att arbeta med smärtpatienter är meriterande.
Vi erbjuder dig
En mottagning med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av vår verksamhet.
Kontakt med kollegor över hela landet som samarbetar, utbildar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information
Start: 1:a april eller enligt överenskommelseOmfattning: HeltidAnställning: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning på 6 månader)Arbetstider: Vardagar, dagtidPlats: Kry Rehab Stockholm. Brahegatan 13 A 114 37 Stockholm
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta gruppchefen på amanda.hintze@kry.se
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida.
