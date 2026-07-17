Legitimerad fysioterapeut till Båstad, tillsvidaretjänst
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Sjukgymnastjobb / Båstad Visa alla sjukgymnastjobb i Båstad
2026-07-17
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Söker dig, legitimerad fysioterapeut, som vill bli en del av vårt rehabiliterings team i Båstads kommun. Du har nu möjligheten att söka då vi går ut med en tillsvidaretjänst i vår rehabiliteringsverksamhet.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Rehabverksamheten består av sju arbetsterapeuter, sju fysioterapeuter (varav en är föräldraledig), en rehabassistent, en vaktmästare samt en enhetschef.
Vår verksamhet utgår från Grevie där vi sitter samlade, förutom en arbetsterapeut och en fysioterapeut som är stationerade på kommunens korttidsboende i Förslöv. Bra att veta är att vi börjat planera för att bygga nya lokaler belägna nära tågstationen i Förslöv. Då byggnationen är klar kommer vi att flytta vår verksamhet dit.
Vi arbetar kommunövergripande i team med hemvård, särskilda boenden, LSS-verksamheter, socialpsykiatri och korttidsboende. Du behöver vara öppen och flexibel i ditt arbetssätt då vi dagligen behöver ställa om för att prioritera det som är viktigast just nu.
Teamarbete är en viktig del i hälso- och sjukvårdsarbetet inom vård och omsorg. Du kommer möta, förutom vår egen verksamhet, även sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, biståndshandläggare och enhetschefer ute i de olika verksamheterna. Vi ställer upp för varandra i arbetsgruppen och bidrar alla till att göra skillnad för den enskilde patienten, medborgaren i Båstads kommun. Vi arbetar patientcentrerat tillsammans med den enskilda vård- och omsorgstagaren utifrån dennes behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i Båstads kommun arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med arbetsterapeut. Du gör bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån fysioterapeutens förskrivningsrätt. I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal, patienter och anhöriga gällande de rehabiliterande och förebyggande insatserna.
Det förekommer arbete inom såväl särskilt boende, hemvård, LSS och socialpsykiatri. Nära samarbete sker med övriga professioner, arbete med team samt arbete med hemgångar och planering utifrån verktyget "Mina planer" när patienter ska hem från slutenvården på sjukhus.
Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare HSL och beställningar av hjälpmedel sker via websesam, Medelpunkten i Helsingborg.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta hos oss från mitten av september eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetet som legitimerad fysioterapeut, framför allt inom kommun.
För uppdraget krävs att du har förmågan att självständigt planera och organisera ditt arbete och att du har en god samarbetsförmåga både internt och externt. Du behöver vara flexibel då arbetsuppgifterna varierar och kunna prioritera i olika situationer. Du stimuleras av utmaningar och lägger stor vikt vid ett gott bemötande och har ett genuint intresse för att förbättra människors vardag.
Det krävs att du tar ett stort egenansvar i din professionella roll. Viktigt att veta är dock att du har kollegor nära till hands som ett stöd i vardagen.
Körkort är ett krav.
Rekrytering, urval och intervjuersker löpande. Därför välkomnar vi dig att skicka in din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Mitten av september eller enligt överenskommelse.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Ann-Charlotte Åvall +4643177407 Jobbnummer
10005587