Legitimerad Fysioterapeut till Acrius Ljungskile
Acrius AB / Sjukgymnastjobb / Uddevalla Visa alla sjukgymnastjobb i Uddevalla
2026-07-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
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, Trollhättan
eller i hela Sverige
Acrius hälsocenter/gym och rehabenhet i Ljungskile växer och söker nu ytterligare en leg fysioterapeut.
Ta chansen att jobba där med oss!
Acrius Rehab arbetar inom Vårdval rehab(fysioterapeuter och arbetsterapeuter). Vi har verksamhet i Uddevalla, Trollhättan och Ljungskile.
Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, naprapater, massörer och personliga tränare. Vi har idrottsbakgrund och brinner för att leverera hög kvalitet och service med en helhetssyn på patienterna. På klinikerna arbetar vi med modern rehab- och behandlingsutrustning och har tillgång till vårt stora moderna gym.
Vi söker fysioterapeut som gillar träning och ser det som en möjlighet att få jobba med både friskvårdsdelen med gym och har erfarenhet av att arbeta med rehabilitering i primärvården. Vi ser gärna att du har erfarenhet av akupunktur. Meriterande är också BK, OMT/OMI.
Du vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt för patienten och verksamhetens bästa.
Du har god kommunikativ förmåga och beskriver dig som företagsam och självgående samt en lagspelare som arbetar för att föra verksamheten framåt.
Vi ser gärna att du har ett förflutet eller är aktiv inom någon idrott.
Ljungskile ligger mitt i Bohuslän med goda pendlingsmöjligheter.
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar provanställning
Omfattning Heltid
Tillträde november 2026 eller enligt överenskommelse
Välkommen in med din ansökan CV och personligt brev. Ange tjänst Ljungskile
Vi kommer löpande kalla till intervju.
Sänd din ansökan eller eventuella frågor till
VD Ulrika Erlandsson ulrika@acrius.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: ulrika@acrius.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Acrius Ljungskile". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acrius AB
(org.nr 556932-3800), http://www.acrius.se
Nytorpsvägen 24 (visa karta
)
459 32 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Acrius Ljungskile Jobbnummer
10010886