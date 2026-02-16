Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, vikariat 1 år

Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB / Sjukgymnastjobb / Upplands Väsby
2026-02-16


Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB i Upplands Väsby

Nu söker vi på Rehab Aktivt Liv en fysioterapeut/sjukgymnast för ett vikariat på ett år, då en av våra kollegor går på föräldraledighet!
Vi är en primärvårdsrehabilitering som gör hembesök, mottagningsbesök, gruppbesök och digitala besök. Hos oss möter du patienter i alla åldrar och får samarbeta nära arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietist - tillsammans skapar vi förutsättningar för bättre hälsa och ökad livskvalitet.
Tjänsten är ett vikariat på ett år med start i augisti 2026, med möjlighet till förlängning. Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med varierande besvär. Arbetet innebär både individuella patientkontakter och gruppverksamhet.
Vid hembesök åker man oftast tillsammans med en kollega, men ibland sker hembesöken självständigt beroende på situation och patientens behov. Rollen passar dig som trivs med ansvar, variation och ett engagerat team där vi gemensamt arbetar för patientens bästa.
Vi erbjuder
Ett engagerat och välkomnande team
Möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att arbeta hemifrån en del av tiden
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Arbete med fokus på helhet, rehabilitering och livsstilsförändring

Publiceringsdatum
2026-02-16

Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
B- körkort
Arbetslivserfarenhet som fysioterapeut/sjukgymnast är meriterande men inte ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: kari.1.lagerholm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB (org.nr 556899-5103)
Kanalvägen 3 A 4tr (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rehab Aktivt Liv Lagerholm & Lönnberg AB

Kontakt
Kari Lagerholm
kari.1.lagerholm@gmail.com
08211224

Jobbnummer
9745483

Prenumerera på jobb från Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB: