Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Älvkarleby Kommun / Sjukgymnastjobb / Älvkarleby Visa alla sjukgymnastjobb i Älvkarleby
2026-07-20
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Välkommen till Älvkarleby kommun – en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet – älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta – med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Är du legitimerad fysioterapeut och vill arbeta i en verksamhet där du får stort eget ansvar, nära samarbete med kollegor och möjlighet att påverka framtidens rehabilitering? Då kan tjänsten hos oss i Älvkarleby kommun vara något för dig.
Vår rehabenhet står inför en spännande utvecklingsresa. Under hösten implementerar vi MAR-funktionen och introducerar ett nytt arbetssätt där fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar tillsammans i par.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten, bidra med nya idéer och skapa goda förutsättningar för en personcentrerad rehabilitering av god kvalité.Om tjänsten
Som fysioterapeut arbetar du tillsammans med en arbetsterapeut där ni gemensamt ansvarar för det dagliga rehabiliteringsarbetet. Det nya arbetssättet är en del av ett utvecklingsprojekt som ger möjlighet att påverka hur rehabiliteringen organiseras och bedrivs framöver.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och samtidigt ser värdet av ett nära samarbete med andra professioner.
Om arbetsplatsen
Rehabenheten ingår tillsammans med kommunens sjuksköterskor i Hälso- och sjukvårdsenheten. Här arbetar tre legitimerade arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter samt rehabiliteringsassistent.
Vi finns i gemensamma och välanpassade lokaler med rymliga kontor, hjälpmedelsförråd och rekonditioneringsutrymmen. Lokalerna ligger i kommunens vård- och omsorgsboende där det även finns café, träningskök, gym och ett nyligen invigt solrum.
Hos oss har du nära kontakt med både verksamhet och beslutsfattare. Du samarbetar med kollegor från den egna enheten likväl som med sjuksköterskor, omsorgspersonal, chefer och planeringssamordnare för att tillsammans skapa en trygg och individanpassad vård.
Vägen från idé till beslut är kort, vilket ger stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Som medarbetare i Älvkarleby kommun erbjuds du friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme.Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut har du en central roll i att främja hälsa, aktivitet och självständighet hos kommunens invånare.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
fysioterapeutisk bedömning, behandling och uppföljning
utprovning och förskrivning av hjälpmedel
hälsofrämjande och förebyggande insatser
samverkan med andra yrkesgrupper utifrån ett personcentrerat arbetssätt
utbildning till patienter, närstående och personal
Du blir också en viktig del i implementeringen och utvecklingen av vårt nya arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
har B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kommunal rehabilitering.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande, engagerad och har lätt för att samarbeta.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med fokus på samarbete, utveckling och delaktighet.
Hos oss får du:
tillsvidareanställning på heltid
flexibel arbetstid som underlättar balans mellan arbete och fritid
individuell lön utifrån erfarenhet och kompetens
möjlighet till kompetensutveckling
en inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor
rökfri arbetstid
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med.
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby Kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Tallmovägen 6 (visa karta
)
814 30 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen Kontakt
Gruppledare
Theres Östlund theres.ostlund@alvkarleby.se 070-2148254 Jobbnummer
10007511